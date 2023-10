Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in 5 regioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriva una nuova perturbazione sull’Italia. Allerta rossa per il maltempo oggi in Emilia Romagna; arancione in Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli Venezia Giulia; gialla in Piemonte, Umbria e Trentino Alto Adige. Sull’Appennino emiliano allerta rossa anche per pericolo frane. Le scuole resteranno chiuse oggi a Livorno e in vari comuni delle provincie di Lucca e di Massa Carrara. Ancora caldo al Sud.

Allerta della protezione civile

Una comunicazione della Protezione civile valuta per la giornata di oggi allerta rossa per rischio idrogeologico sui settori meridionali dell’Emilia-Romagna e allerta arancione in Veneto, Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Dalle prime ore di oggi si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte, su Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Sicilia, specie sui settori settentrionali ed occidentali dell’isola, in estensione a Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria e Abruzzo. Previste mareggiate lungo le coste esposte, in particolare su settori costieri dell’alto Adriatico e sulla Liguria di Levante.

Frane e piene sull’Appennino emiliano

Lo Stato di allerta rossa per frane e piene dei corsi minori sulll’Appennino emiliano riguarda nello specifico i territori di montagna delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. La Regione Emilia Romagna sottolinea che, sempre per frane e piene, l’allerta è invece arancione nella bassa collina e nella pianura delle stesse province; arancione per temporali e vento anche sulla pianura romagnola e sull’area appenninica centro-orientale della regione, nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. In tutto il resto dell’Emilia-Romagna vige l’allerta gialla. Secondo il bollettino emesso dall‘Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile sulla base dei dati previsionali Arpae (Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia), «sono previsti quantitativi di pioggia elevati su tutte le aree montuose emiliane e localmente anche sulle pianure occidentali: le precipitazioni potranno generare innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, con probabili superamenti della soglia di moderata criticità. Si potranno quindi generare diffusi fenomeni franosi ed estesi ruscellamenti lungo i versanti».