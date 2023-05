Maltempo: allerta rossa in Sicilia, arancione in Emilia Romagna e gialla in 6 regioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non si allenta la morsa del maltempo sull’Italia in questa primavera. Previste ancora piogge. Corsi d’acqua e frane osservati speciali. Oggi allerta rossa in Sicilia e arancione in Emilia Romagna. Gialla in altre sei regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Un quadro, quello delineato dalla Protezione Civile che amplia il fronte dell’attenzione, sino a ora concentrato, in massima parte, sull’Emilia-Romagna dove il maltempo dei giorni scorsi ha arrecato danni stimati in un miliardo di euro in particolare in Romagna e nel Bolognese: qui sorvegliati speciali sono gli argini dei fiumi e i torrenti, ingrossati per le forti piogge, e i terreni a rischio frana indebolito dalle precipitazioni.

Proprio gli smottamenti sui crinali, principalmente quelli della Romagna sono da giorni sotto la lente d’ingrandimento. Se fino a sabato 13 maggio nel Forlivese e nel Cesenate, a causa dei movimenti franosi risultavano oltre 160 le persone evacuate, tra cui 19 ospiti di una comunità psichiatrica e 8 suore, il giorno dopo una frana ha interrotto la provinciale 7 a Montelusino di Baiso, nel Reggiano mentre un altro sommovimento a monte di alcune abitazioni in località Rocca Santa Maria a Serramazzoni, nel Modenese, ha portato all’evacuazione in via precauzionale, di tre case con altrettante famiglie. Quanto ai fiumi, con il canale sotterraneo Ravone già esondato in pieno centro a Bologna nelle scorse settimane costringendo alla chiusura della trafficata via Saffi e ieri responsabile di nuovi allagamenti, questi restano un po’ ovunque sotto l’occhio vigile dei comuni.