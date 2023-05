Maltempo: ancora allagamenti nella notte nel Ravennate. Allerta rossa anche oggi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella notte nuovi allagamenti in Romagna, in particolare nella zona di Ravenna. La frattura fra Reda e Fossolo ha sovraccaricato il Canale emiliano-romagnolo e tutta la rete secondaria dei canali consortili, con l'acqua che ha invaso parti significative delle campagne: allagamenti a Russi, Godo, San Pancrazio e Villanova di Ravenna. Durante la notte il Comune di Ravenna è intervenuto, con il supporto della Polizia locale, informando i cittadini di Villanova, invitandoli ad andare ai piani alti, offrendo a chi fosse impossibilitato il primo piano della sede del centro civico o la sistemazione al Cinemacity. Evacuazioni in corso ancora anche a Castel Bolognese, sempre provincia di Ravenna, dove si è registrato un problema di assenza di acqua potabile. Il Comune ha distribuito l’acqua dove ha potuto e al palazzetto dello sport è arrivata un’autobotte.

È di almeno 13mila sfollati, quattro dispersi e nove morti il bilancio dell'eccezionale ondata di maltempo - denominata dai meteorologi tempesta “Minerva” - che ha flagellato l'Emilia Romagna, in particolare la provincia di Forlì-Cesena. La situazione meteo è in miglioramento, ma c'è ancora molta preoccupazione per la situazione e anche oggi è comunque allerta rossa, mentre inizia la conta dei danni, ingentissimi anche nelle campagne.

Martedì prossimo, 23 maggio, si terrà Consiglio dei ministri, alle 11, sull'emergenza maltempo: il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, ha annunciato che saranno a disposizione «ulteriori 20 milioni per l'Emilia Romagna», mentre il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo ha annunciato che «saranno sospesi i termini per gli adempimenti tributari sia per le persone fisiche sia per le società. Con il ministro Calderoli valuteremo gli adempimenti a carico dei sostituti di imposta. Dovremo individuare tutti i Comuni interessati dagli eventi calamitosi».