Maltempo, ancora allerta rossa in Emilia Romagna. Gli sfollati sono 15mila. Riaperta A14

9:11 Prodi: «Affrontare problema con mille diverse misure»

«Di fronte a quanto sta accadendo in Romagna, il primo pensiero non può che essere rivolto alle tragedie umane che si vanno ancora consumando in queste ore e alla straordinaria ondata di solidarietà che si è creata per alleviarle.

In questi giorni sta montando il tradizionale vizio di indicare la causa di quanto è avvenuto in una sola colpa o in un solo colpevole. Questo è il modo per scaricarci la coscienza, ma non di alleviare il problema che deve essere affrontato con mille diverse misure, che partono dalla politica nazionale, fino alle azioni minute da compiere a livello locale».

Così l’ex premier Romano Prodi in un intervento pubblicato su La Stampa. «Il tutto comporterà molto tempo, molta spesa, nuove regole burocratiche e sopratutto molto senso civico. Con queste virtù non eviteremo certo gli eventi straordinari, ma saremo almeno in grado di limitarne le conseguenze più dolorose», sottolinea.