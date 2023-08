Maltempo, ancora allerta rossa in Lombardia. Rischio incendi in Sicilia

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ancora tanta pioggia al Nord, con brusco calo delle temperature e fenomeni estremi che sono arrivati ad interessare anche diverse regioni del Centro Italia, mentre al Sud continua il caldo e l'allarme incendi. Questo il quadro meteorologico dell'Italia per le prossime ore, mentre si fa la prima conta i danni di una fine estate che assomiglia tanto all'inverno, con la prima neve al Sestriere, frane, nubifragi e allagamenti ormai diventati la normalità imposta dai cambiamenti climatici.

In Lombardia continua l’allerta rossa della Protezione civile per il maltempo che ha colpito il territorio regionale. L’attenzione per rischio temporali è alta soprattutto in Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali. Nella notte, una frana ha colpito Bisuschio, in provincia di Varese. I detriti di fango e terra si sono riversati a valle, mettendo a rischio alcune abitazioni private. I vigili del fuoco di Varese hanno predisposto, a titolo precauzionale, l’evacuazione di quattro famiglie. Il 28 agosto, sempre a causa del forte maltempo, in Valtellina era esondato il torrente Frodolfo: sono state evacuate precauzionalmente alcune abitazioni nella frazione di Santa Lucia (Bormio), in provincia di Sondrio.

Loading...

Nella notte, una imponente frana di massi e rocce si è abbattuta sulla strada provinciale 2 che collega Terragnolo a Folgaria e Rovereto, a causa dalla violenta ondata di maltempo che da ieri mattina ha investito il Trentino. Lo smottamento ha interessato il tratto di provinciale che attraversa la frazione di Scottini.



Ancora allerta gialla in Piemonte

Resta invece allerta gialla su tutto il Piemonte a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore la Regione con forti piogge accompagnate da raffiche di vento in pianura e nevicate in montagna dove il manto bianco ha raggiunto, a seconda delle diverse zone, tra i 5 e i 10 centimetri tra i 2000 e i 2600 metri e i 15 centimetri al colle dell'Agnello, nel Cuneese. Le precipitazioni perdureranno fino alla mattinata di oggi, e andranno ad esaurirsi rapidamente nel pomeriggio su tutto il territorio piemontese, dove potranno verificarsi locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante, forti raffiche di vento e fulminazioni in corrispondenza dei temporali più intensi.

Tempesta di vento e pioggia sulle Marche

Ieri, un forte vento ha interessato le Marche, in linea con le previsioni di un’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale, che annunciava raffiche fino a burrasca forte o tempesta. Decine gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare lungo la costa a Senigallia, Montemarciano, Fano e Pesaro, due città che ne hanno totalizzati 40. Ma ci sono state richieste anche da Jesi e Fabriano, in provincia di Ancona. In quest’ultima città a scopo precauzionale già da stamane era stato chiuso al traffico un tratto alberato di via Don Riganelli. Si tratta di un’area in cui nelle scorse settimane erano caduti a causa del maltempo degli alberi, risultati deteriorati in precedenza. Sono state disposte verifiche sulla stabilità di tutti gli alberi.