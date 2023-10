Maltempo, autostrada del Brennero chiusa per frana. Bomba d’acqua a Milano: esondato il Seveso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua l’ondata di maltempo che da diversi giorni sta colpendo l’Italia centrale e settentrionale. Danni e disagi per piogge, forti venti e mareggiate hanno interessato nelle ultime ore diverse regioni italiane. Oggi allerta rossa per il maltempo in Veneto; arancione in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige; gialla in Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Toscana.

Un violento temporale che si è abbattuto la scorsa notte su Milano e sulla Brianza ha provocato intorno alle ore 6 l’esondazione del fiume Seveso che ha riguardato l’area nord a Niguarda con l’allagamento di viale Fulvio Testi, arteria di accesso alla città. L’autostrada del Brennero è attualmente chiusa in direzione nord al confine di Stato, per una frana che si è abbattuta nella notte sull’arteria su territorio austriaco. Tra Bressanone e Vipiteno si segnala già una coda di mezzi pesanti. Nelle scorse ore un’ondata di maltempo si è abbattuta sulle Alpi. La provincia di Bolzano riferisce sul sito web che tra Bressanone e Vipiteno c’è una coda di mezzi pesanti. Nelle scorse ore un’ondata di maltempo ha colpito il Trentino Alto Adige.

L’esondazione del Seveso, spiega l’assessore alla sicurezza Marco Granelli, durerà per qualche ora. Allagati anche i sottopassi Negrotto e Rubicone. Evacuate a scopo precauzionale le comunità che si trovano nel parco Lambro per l’innalzamento delle acque dell’omonimo fiume. Il Comune su ’X’ riferisce che “è in corso l’esondazione del Seveso. Pattuglie della Polizia Locale hanno chiuso le strade allagate. Presenti anche le squadre di Protezione civile. Allagati anche i sottopassi Rubicone e Negrotto”.

⛈️ È in corso l'esondazione del fiume Seveso. ‼️Pattuglie della Polizia locale hanno chiuso le strade allagate. Presenti anche le squadre di Protezione civile. Allagati anche i sottopassi Rubicone e Negrotto. Seguono aggiornamenti. — Comune di Milano (@ComuneMI) October 31, 2023

Il maltempo ha richiesto vari interventi dei vigili del fuoco panche in Toscana, Nel Fiorentino sono pervenute 30 richieste di intervento per alberi e rami caduti e danni causati dalla pioggia. A Firenze un albero è caduto sul ponte all’indiano, sulla carreggiata direzione Scandicci. A Figline Valdarno allagato un sottopasso in via Fratelli Cervi. Richieste di intervento ai vigili del fuoco sono arrivate nei comuni di Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Dicomano, Figline, Firenze, Firenzuola, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, e Vaglia.