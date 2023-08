Alluvione a Bardonecchia: ritrovate le 5 persone disperse, 120 sfollati

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Bardonecchia, la cittadina della Val di Susa in provincia di Torino a pochi chilometri dal confine con la Francia, dove ieri sera si è abbattuto un violento nubifragio che ha provocato l’esondazione di due torrenti, sono state ritrovate nel corso della mattinata tutte e cinque le persone che risultavano disperse. I 120 sfollati registrati inizialmente dall’amministrazione comunale sono diventati una sessantina, e sono ospitati nel campo della Croce Rossa italiana e in alcuni alberghi della zona. Non risultano vittime ma un ferito, non in gravi condizioni. «Il Governo sosterrà ogni sforzo contro i danni causati da fango e detriti» ha fatto sapere il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Il ritrovamento dei dispersi è stato confermato dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “Sono in diretto contatto con la sindaca che mi ha confermato che non ci sono vittime e anche le cinque persone date inizialmente per disperse sono stati rintracciate. Questa è sicuramente una buona notizia. Tuttavia i danni sono rilevantissimi e ho già sentito il vice premier Antonio Tajani che ha fin da ora dato la disponibilità del governo a fare la propria parte per aiutarci ad affrontare questa situazione”, spiega Cirio in una nota.

Il presidente della Regione Piemonte, Cirio, e l’assessore alla Protezione civile, Marco Gabusi, hanno fatto il punto in mattinata. «La situazione è al momento sotto controllo - spiegano - l’onda anomala di fango e detriti ha coinvolto molte auto, danneggiato strade e ponti, ma non risultano al momento coinvolte persone. Anche le verifiche già effettuate sulla diga di Rochemolles non hanno rilevato criticità». La diga si trova sopra l’abitato della cittadina in provincia di Torino dove nella serata di ieri si è staccata la frana che si è riversata nel torrente Frejus per abbattersi poi sull’abitato della località in Val Susa.

La Regione ha aperto un canale di comunicazione con il capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e ha dato la disponibilità ad attivare il coordinamento regionale di Protezione civile. Già in queste ore sono in partenza alcune squadre di volontari del coordinamento regionale per aiutare i gruppi locali a rimuovere fango e detriti dalle strade e ripristinare la viabilità mentre i tecnici di Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente, fa sapere l’assessore, sono pronti per effettuare sopralluoghi sul bacino del rio Frejus. Nel bollettino di Arpa Piemonte l’allerta gialla riguardava in realtà il nord del Piemonte e la pianura settentrionale nella regione e non la Val Susa.

Accesso all’abitato difficile per i ponti travolti

L’accesso all’abitato resta impossibile, tranne che ai mezzi di soccorso. Uno dei ponti travolti dall’improvvisa piena del torrente è sommerso di fango e detriti, in un altro sono state divelte le protezioni laterali. Dal traforo del Frejus, che unisce Bardonecchia a Modane, in Francia, passano in media tra i 700 e gli 800mila mezzi pesanti all'anno.