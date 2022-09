Maltempo, bomba d’acqua nelle Marche: si temono dispersi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Si teme che ci siano dei dispersi a Cantiano, un paese di poco più di 2mila abitanti, colpito da una bomba d’acqua che ha trasformato le strade in veri e propri torrenti e trascinato via auto. Non si tratta di persone scomparse, ma che al momento non sono state rintracciate. I telefoni non funzionano e il sindaco Alessandro Piccini ha lanciato un appello via social, invitando i cittadini a restare in casa. In alcune zone l’acqua è arrivata ai primi pani. Chiuso il passo della Contessa. Sono straripati diversi corsi d’acqua, tra cui il Burano. «Una bomba d’acqua si sta abbattendo su Cantiano - l’allarme del sindaco -. Diversi fiumi sono straripati. L’acqua ha invaso le vie centrali del paese. Diverse zone sono già sommerse. La viabilità comunale è interrotta in diversi tratti. Chiusa la statale direzione Gubbio. Invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma ed evitare situazioni di rischio». Sul luogo sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Un’altra emergenza è stata segnalata a Pergola, sempre in provincia di Pesaro Urbino, dove una famiglia si è rifugiata all’ultimo piano di una casa e ha chiesto aiuto.

Chiuse provvisoriamente al traffico a causa del maltempo le strade statali 3 «Flaminia» e 452 «Della Contessa» al confine tra Marche e Umbria. Lo riferisce l’Anas. Una frana ha provocato l’interruzione della Flaminia a Scheggia e Pascelupo. La statale 452 - spiega sempre l’Anas - è invece chiusa da Gubbio a Ponte Riccioli per allagamenti. Rallentamenti sempre per allagamenti o detriti sulla carreggiata vengono segnalati sulla E45 tra Umbertide e Città di Castello è sulla statale 219 «di Gubbio e Pian D’assino». Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.