Maltempo, bombe d’acqua e manifestazioni sospese a macchia di leopardo

Non si ferma il maltempo. E nonostante l’estate sia quasi alle porte, le bombe d’acqua continuano a provocare danni con allagamenti, smottamenti e frane. E in questo scenario, in cui si ripetono gli avvisi con allerta meteo della Protezione civile e gli interventi dei vigili del fuoco, ci sono anche le manifestazioni annullate a causa del maltempo.

A Fabriano nella serata di sabato gli abitanti hanno dovuto fare i conti con la seconda bomba d’acqua nel giro di una decina di giorni. Un evento che ha provocato allagamenti in alcune frazioni e zone cittadine e reso difficile la circolazione stradale e ferroviaria. Proprio per questo motivo sono stati attivati autobus sostitutivi lungo la linea Ancona-Fabriano-Roma per una frana in Umbria, tra Terni e Giuncano. I treni regionali che collegano le tre regioni del centro Italia hanno effettuato percorso ridotto.

A Forlì domenica un violento temporale ha sferzato la città dove si sono formati allagamenti e disagi per residenti e automobilisti con vigili del fuoco e protezione civile in stato di allerta per limitare problemi e disagi.

Tempo instabile anche in Toscana dove si sono registrate piogge in diversi centri della regione. Una situazione che ha spinto la Protezione civile a emanare lo stato di allerta con codice giallo per rischio idrogeologico e temporali su tutto il territorio, sino a mezzanotte di lunedì 5 giugno.

Stato di allerta giallo sino alle 21 di lunedì 5 giugno anche in Sardegna, dove non sono mancati disagi e problemi nella giornata di domenica. A Cagliari i disagi hanno interessato diverse parti della città. Nella zona di Calamosca, lungo la strada che conduce all’omonima spiaggia, si è verificato il crollo di un pino. Il grosso albero, dopo una mattinata di forti piogge e vento, si è schiantato sull’asfalto occupando l’intera carreggiata in quei momenti deserta. Nel capoluogo sardo una nota inviata anche dal Comune per la municipalità di Pirri. A Sassari a causa del maltempo è saltata la Cavalcata Sarda. La manifestazione, programmata per il 21 maggio scorso e rinviata poi a causa del maltempo, è saltata nuovamente proprio a causa della forte pioggia.