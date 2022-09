Maltempo, bufera d’acqua tra Palermo e Agrigento. Fiume di fango ribalta bus di linea

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Una bufera d’acqua e vento si è abbattuta nel centro della Sicilia, tra le province di Palermo e Agrigento, e sta provocando danni e allagamenti a Corleone, Contessa Entellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Poggioreale.

Nella sera di venerdì sono arrivare decine di richieste ai vigili del fuoco per i mezzi movimento terra per liberare le strade dal fiume di acqua e fango. Sono stati richiamati in servizio decine di squadre dei vigili del fuoco. La situazione in quelle zona raccontano i testimoni è drammatica.

Fiume di fango ribalta bus sulla Palermo-Sciacca

Non ci sono feriti gravi fra le persone rimaste coinvolte nel ribaltamento di un autobus della compagnia Gallo-Sais sulla tratta Palermo-Sciacca proprio a causa del maltempo: il bus è stato investito da un fiume di fango e dal forte vento. Alcuni contusi sono stati accompagnati all’ospedale di Sciacca per controlli.

Sindaci: «La situazione è drammatica»

La situazione tra le province di Palermo e Agrigento investite in serata da una violenta bufera - con piogge, grandinate e venti di forte intensità - è drammatica. Lo confermano all’Ansa anche i sindaci di Sambuca di Sicilia, Leo Ciaccio, e Contessa Entellina, Leonardo Spera, due dei comuni flagellati dal maltempo, che sono in contatto costante con la protezione civile e con i soccorritori al lavoro.

«La Palermo Sciacca è impraticabile - spiega Leo Ciaccio - invasa da un fiume d’acqua e fango. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati e ci hanno chiesto aiuto. Diverse famiglie che erano nelle loro abitazioni ci hanno segnalato allagamenti e danni. Invitiamo tutti a non uscire in questo momento per precauzione e per consentire ai mezzi di soccorso di operare».