Maltempo, continua l’allerta da Nord a Sud. Riaperta l’autostrada A6

Nel senese crolla un tratto della Cassia

A Siena, a causa dell’esondazione del fiume Paglia, è crollato un tratto della statale 2 Cassia, tra Abbadia San Salvatore e Radicofani. Non ci sono automobilisti coinvolti perché il tratto della carreggiata era già parzialmente chiuso per lavori. « Oggi stesso ho deciso di proclamare lo stato d’emergenza - ha scritto il governatore Enrico Rossi su Facebook - e lunedì faremo un summit con Anas, Provincia e Comuni, e dipartimenti regionali. Faremo tutto il possibile per risolvere il problema e ridurre i disagi». A Firenze, a causa del forte vento, sono stat i dirottati alcuni voli in arrivo all’aeroporto Amerigo Vespucci, con ripercussioni anche sul traffico aereo in partenza.



Allagamenti in Campania, esonda lago nel Casertano

La situzione è critica anche in Campaniadove, a causa di un accumulo di detriti alla foce, è esondato il Lago Patria, nel Casertano. Inondata dalle acque la Circumlago che è stata chiusa al traffico. Sempre nel Casertano si sono verificate diverse frane nel territorio di Roccamanfina.

A Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, è crollato un ponte pedonale ma, anche in questo caso, non ci sono feriti.

Sci, annullate le gare di discesa libera in Coppa del Mondo