Maltempo, cosa sono le casse di espansione: barriere per arginare i fiumi in caso di alluvione

Recuperare le acque reflue

Per la piaga della siccità, che ha prosciugato il Po la scorsa stagione anche se sembra paradossale parlarne adesso, servono «invasi più capienti», e intervenire «sulla rete di distribuzione idrica che ha una perdita di oltre il 40%, recuperando le acque reflue agricole».

Fenomeni meteo estremi

Con riferimento alle cause del dissesto idrogeologico evidente in questi giorni - abitazioni e interi centri andati sott’acqua, gente portata in salvo, autostrade invase da onde di piena - Casini non ha dubbi. «Le cause vanno ricercate primariamente nelle condizioni meteo. Stiamo assistendo a fenomeni altamente estremi: è caduto in poche ore - sottolinea - il quantitativo di precipitazioni che normalmente cade in un’intera stagione di 2-3 mesi».

Questi fenomeni estremi «hanno poi trovato condizioni favorevoli per creare danno», aggiunge Casini riferendosi «al fatto che questi grandi quantitativi di pioggia sono caduti quando il terreno era già inibito, non in grado di assorbire il quantitativo d’acqua, facendolo riversare rapidamente nei torrenti e nei fiumi causando i danni che abbiamo visto».

L’importanza della manutenzione degli alvei fluviali

Inoltre, «l’aumento della temperatura, legato al cambiamento climatico, sta portando ad una maggiore presenza di umidità nell’aria» e «più fa caldo, più umidità può essere contenuta nell’aria: quando arriva una perturbazione questa umidità tutta insieme cade giù e assistiamo a questi fenomeni di bombe d’acqua che in due ore ti portano un quantitativo di un mese».

C’è poi un’altra criticità, quella delle infrastrutture «che dovrebbero essere mantenute in modo più adeguato a fronte di pressioni che sono sempre più importanti». Soprattutto per gli alvei fluviali, insiste Casini, «occorre fare manutenzione provvedendo alla rimozione dei sedimenti, della vegetazione sulle sponde e ovviamente una attenzione massima agli argini che debbono sempre resistere».