Maltempo dell’Epifania, frane e alberi caduti in Liguria. Prorogata allerta gialla in diverse Regioni

Maltempo dell’Epifania, frane e alberi caduti in Liguria. In Toscana fiumi ingrossati e piogge diffuse. Treni fermi tra Faenza e Marradi. E si prevede arrivo del freddo polare. Nelle prossime ore precipitazioni possibili ovunque, nevose a mille metri sull’ Appennino, a quote via via più basse sulle Alpi.

Frane e alberi caduti nel centro levante Liguria

A causa dell’ondata di maltempo che ha colpito nella notte la provincia della Spezia durante l’allerta meteo gialla diramata da Arpal sul Levante ligure diverse strade provinciali sono state bloccate temporaneamente per la caduta di alberi e frane, in particolare in Val di Vara nel Comune di Calice al Carnoviglio, dove in più zone è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile. Diversi gli allagamenti segnalati su tutto il territorio che non hanno provocato danni significativi. I sensori al suolo di Arpal hanno registrato pioggia intensa per tutta la notte su tutta la provincia spezzina e raffiche di vento oltre i 90 chilometri orari al Passo dei Casoni. Molti gli interventi dei vigili del fuoco durante la notte nel centro levante della Liguria, soprattutto legati a frane e rami caduti sulle strade a causa del vento.

Treni sospesi tra Faenza e Marradi, attivati bus

A causa delle piogge che stanno interessando il territorio e della conseguente allerta da parte del Sistema di allertamento nazionale per la previsione di possibili fenomeni franosi indotti da piogge lungo l’infrastruttura ferroviaria, la circolazione dei treni fra Faenza e Marradi, sulla linea Faentina, è sospesa dalle 8.30 di questa mattina. Si tratta, spiega Ferrovie dello Stato, di una misura presa per monitorare i corpi di frana in una delle zone più colpite dalle alluvioni del maggio scorso. Al momento quindi tra Marradi e Faenza si viaggia con collegamenti sostitutivi in autobus. Il sistema di allerta - condizione per la riapertura della linea dopo il disastro - è stato attivato da Rfi lo scorso 27 dicembre, in collaborazione con il Cnr Irpi, centro di competenza del dipartimento di Protezione civile. Lo scopo è proprio quello di sospendere preventivamente la circolazione ferroviaria, evitando potenziali stop dei treni in linea, e attivare con tempestività un servizio di mobilità alternativo. Come da procedura concordata con le imprese di trasporto e le Regioni Toscana ed Emilia Romagna, i collegamenti su quel tratto di linea sono al momento effettuati con autobus. Le squadre tecniche di Rfi sono operative da questa mattina per svolgere di vigilanza straordinaria previste in questi casi. La riattivazione del servizio ferroviario è prevista ad allarme rientrato e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici.

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna e gialla in 13 Regioni

Continuano anche nella giornata di domani gli effetti della perturbazione presente sull’Italia che sta determinando una fase di spiccato maltempo con precipitazioni diffuse su parte del Centro-Nord e del basso Tirreno, nevicate a quote medio-basse al Centro-Nord e ancora venti dai quadranti occidentali piuttosto sostenuti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente e che prevede allerta arancione su parte dell’Emilia-Romagna. Inoltre è stata valutata allerta gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana, Friuli-Venezia-Giulia, parte di Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Veneto.

Il tempo previsto per domani

Dalle prime ore di domani sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio, su Emilia-Romagna, Toscana e Marche settentrionali, con rovesci o temporali, su Campania, Basilicata e Calabria, specie a ridosso delle aree tirreniche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento Inoltre l’avviso prevede nevicate al di sopra dei 1000-1200 metri sull’appennino tosco-emiliano, con apporti al suolo fino a moderati. I venti saranno di burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali su Campania e Basilicata. Previste mareggiate lungo le coste esposte.