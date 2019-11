Maltempo, Dolomiti e Prealpi: cresce il pericolo valanghe Sulle Dolomiti si registrano forti problemi alla viabilità. In alcune zone dell'Alto Adige sono caduti fino a <b>50 centimetri di neve</b>.

Maltempo: caos e disagi per neve sulle Dolomiti

Sulle Dolomiti si registrano forti problemi alla viabilità. In alcune zone dell'Alto Adige sono caduti fino a 50 centimetri di neve. La zona maggiormente interessata è quella compresa tra Fleres, Ridanna e Riva di Tures, Braies e Sesto di Pusteria fino a Nova Ponente. A causa delle copiose nevicate, che hanno visto 280 interventi dei vigili del fuoco, in 15mila sono rimasti senza corrente. In giornata sono attesi altri dieci centimetri e altre nevicate abbondanti sono previste per venerdì. La neve bagnata ha fatto crollare numerosi alberi, perché il

terreno non è ancora gelato e le radici non hanno retto il peso.

I passi chiusi



Sono stati chiusi per motivi di sicurezza Passo Mendola, Passo Giovo, Passo Gardena, Passo Sella, Passo Valparola, Passo Falzarego, Passo Pordoi, Passo Pennes e Passo delle Erbe (raggiungibile dalla Val Badia). Sono chiuse per alberi caduti oppure per motivi di sicurezza la val Pusteria tra Monguelfo e l'incrocio per Braies, la statale dell'Alemagna tra Dobbiaco e Cimabanche, la val d'Ega tra Cardano ed il passo Costalunga, la statale 242 tra Novale di Laion e Pontives, la Ss 620 tra Ponte Nova e Passo Lavazè.

Le strade provinciali chiuse

Sono chiuse anche una serie di strade provinciali a Tires, tra Fiè e Castelrotto, tra Ponte Gardena e Castelrotto, tra Eores, S. Martino in Badia e Piccolino, tra Bressanone ed Eores, come anche tra Bressanone e Luson, tra Stegona e Falzes, tra Mantana ed Onies, come anche la strada comunale tra Barbiano e Villandro. Sull'autostrada del Brennero si segnalano in direzione nord tra Bressanone ed i Brennero code di mezzi pesanti per traffico intenso e per le nevicate.

Linea ferroviaria interrotta

Il traffico è inoltre interrotto lungo la linea ferroviaria

della val Pusteria a causa della caduta sui binari di diversi

alberi, anche di grandi dimensioni. I lavori per lo sgombero

dureranno probabilmente sino a questa sera e, prima di allora, i

treni non potranno tornare a viaggiare lungo la linea tra

Fortezza e San Candido.