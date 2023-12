Maltempo e allagamenti, Eurostar cancella tutti i treni da e per Londra

Ascolta la versione audio dell'articolo

È caos trasporti ferroviari in Inghilterra alla vigilia dei festeggiamenti di fine anno. Tutti e 41 treni Eurostar da e per Londra sono stati cancellati per la giornata di oggi. Lo stop alle corse dei treni è stato imposto alle autorità ferroviarie dall'improvviso allagamento di un tunnel dedicato ai trasporti provocato dal maltempo. Lo ha annunciato la compagnia ferroviaria sul suo sito web. A causare l'annullamento è stata un'interruzione della linea ferroviaria vicino Londra che sta avendo ripercussioni anche per i treni Southeastern. “L'allagamento dei tunnel tra St Pancras International e Ebbsfleet non è migliorato e i servizi ferroviari non sono in grado di operare. Eurostar ha quindi dovuto prendere la spiacevole decisione di cancellare tutti i nostri treni sulla nostra rotta da e per Londra per il resto della giornata”, scrive la compagnia. Eurostar, che gestisce i servizi da Londra a Parigi, Bruxelles e Amsterdam, si è scusato con i clienti per l'impatto del disservizio sui loro programmi di viaggio. e a annunciato che i clienti interessati hanno diritto a un rimborso completo o a un cambio.

Migliaia di passeggeri resteranno quindi bloccati alla vigilia di Capodanno, in quello che viene considerato uno dei week-end più affollati dell’anno per i treni. Il maltempo sta causando problemi anche alle corse della Southeastern Railway sulla stessa tratta. Il 21 dicembre scorso, in piena stagione festiva, i passeggeri di Eurostar hanno già dovuto affrontare numerose cancellazioni di treni a causa di uno sciopero a sorpresa che ha paralizzato il tunnel della Manica.

Per oltre 100 aree del Regno Unito è stato intanto emesso per le prossime ore un allarme inondazioni mentre pioggia, vento e neve si abbatteranno su diverse zone del paese.