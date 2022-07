Maltempo, esonda torrente nel bresciano. Allerta gialla in Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto

Stesso scenario a Marina di Lesina: anche qui i bagnanti sono stati costretti ad abbandonare la spiaggia a causa del forte vento che ha sollevato ombrelloni e sdraio.

Nubifragi e grandinate in Abruzzo

Violenti nubifragi, in alcuni casi accompagnati da vento e grandine, anche di grandi dimensioni, hanno colpito l’Abruzzo, in particolare sul versante orientale, da Pescara a Chieti e a Teramo. Ovunque si registrano disagi e danni. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti, tetti danneggiati e alberi caduti o pericolanti. In molti casi si registrano strade impraticabili e traffico in tilt, con gli automobilisti che, memori della violenta grandinata che nel luglio del 2019 provocò feriti e danneggiò migliaia di automobili, hanno preso d’assalto sottopassi e tettoie.

Allerta gialla in 4 regioni del Nord

Il maltempo si sposterà verso il nord Italia. Al momento è stata dichiarata “allerta gialla” in Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto.

Sul fronte temperature, tra giovedì e venerdì nel Nord Italia terminerà la tregua dalla morsa del caldo, che al Centro e al Sud non ha mai mollato. Oggi le città da bollino rosso scendono a 10; domani a 8.