Maltempo: evacuati alberghi e case in val di Fassa per frane e allagamenti

Circa un centinaio di persone tra turisti e residenti sono state evacuate da alberghi e case in valle di Fassa, soprattutto nella zona di Vigo di Fassa, dove si è abbattuta una bomba d’acqua che ha provocato in breve tempo frane e smottamenti e l’esondazione di alcuni corsi d’acqua, come a Fontanazzo e Campestrin, frazioni di Mazzin e San Jan, dove - riferisce la la Tgr Trento - una frana di fango ha invaso la strada. Le persone evacuate trascorreranno la notte nel Centro della Protezione civile e nelle palestre.

All’opera la Protezione civile, in particolare i settori dei vigili del fuoco, dei forestali, bacini montani e geologi, assieme ai tecnici del Servizio gestione strade. Sotto osservazione una serie di situazioni - comunica la Provincia autonoma di Trento - in particolare l’ingrossamento di alcuni corsi d’acqua che hanno causato smottamenti e erosione di argini. La situazione è in evoluzione. Al momento non risulta che i fenomeni abbiano provocato conseguenze a persone.