Maltempo, frane e allagamenti in Liguria. Allerta rossa in Piemonte e Lombardia

Mezzo metro di pioggia in sole 6 ore in Liguria, un record nazionale: dal savonese alla Val Bormida, torrenti esondati e frane, meteo in ulteriore peggioramento. La regione, flagellata, teme le prossime ore, mentre anche in Lombardia e Piemonte è stata proclamata l’allerta rossa. Scuole e università chiuse domani a Savona, La Spezia, Alessandria e Acqui Terme. Allerta arancione in Toscana e in Friuli Venezia Giulia dalla mezzanotte, allerta gialla per la giornata di domani in Veneto e da stasera anche in Trentino, dove domani sono previste grandine e forti raffiche di vento.

La prima ondata di maltempo in mattinata ha provocato frane e allagamenti nell’entroterra genovese, tra Rossiglione e la strada statale del Turchino, oltre alla chiusura di un ramo dell’autostrada A26 per uno smottamento che ha trascinato fango, detriti e alberi invadendo la carreggiata nord. Restano monitorati i corsi d’acqua, in particolare lo Stura e i rii accessori. Nel Savonese è esondato il fiume Letimbro: in città il letto del fiume, solitamente secco secondo i cittadini, si è riempito di fango e detriti, mentre fuori città, in zona Santuario, la piena del fiume ha invaso le strade allagando case ed edifici e trascinando via anche auto e bus. Esondato anche il fiume Bormida.

«Quasi tutte le situazioni di emergenza sono concentrate nel savonese, in Val Bormida e Valle Stura - ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti -. Resta interrotta la ferrovia Savona-Torino per una frana su cui si sta lavorando. Ci sono 5 nuclei familiari evacuati per precauzione a Pontinvrea, colpita dalle precipitazioni di queste ore». A Rossiglione e nel savonese sono caduti 600 millimetri di pioggia nelle ultime 12 ore, dimensioni pari alla metà delle precipitazioni annuali registrate in poche ore.

Coldiretti: castagne addio e stalle sott’acqua

Addio castagne, stalle allagate, famiglie di agricoltori a rischio e allevamenti di lumache sott’acqua, smottamenti, strade bloccate e muretti crollati. È quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ondata di maltempo che sta investendo il Nord Ovest dell’Italia con l’allerta rossa in Liguria, Piemonte e Lombardia. I danni maggiori, spiega Coldiretti, si concentrano nell’entroterra di Savona con le prime castagne pronte alla raccolta portate via dall’acqua, mentre i pascoli degli animali sono sepolti sotto uno strato di fango che li rende impraticabili. Una situazione di pericolo concreto su un territorio come quello ligure in cui il 100% dei comuni è a rischio frane e alluvioni.



Allerta rossa in Lombardia

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, considerato il peggiorare della situazione meteo nelle prossime ore e fino al tardo pomeriggio di domani, «ha emanato un’allerta rossa (elevata) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 4 ottobre, allerta arancione (moderata) per rischio idraulico a partire dalle ore 18 e prosegue l’allerta gialla (ordinaria) per temporali e vento forte sul territorio milanese già emanata nelle scorse ore».