Maltempo, per la Coldiretti 300 milioni di danni - Von der Leyen: «Italia conti su nostro appoggio» Il bilancio dell’ondata di maltempo che ha travolto il Nord Ovest del Paese è finora di almeno otto morti. Impatto economico ingente per agricoltura e allevamenti. Liguria e Piemonte chiedono lo stato di calamità

Dopo l'ondata di maltempo che ha travolto il Nord-Ovest dell’Italia e ha causato finora la morte di almeno otto persone inizia la conta dei danni. Secondo Coldiretti sono oltre 300 milioni le perdite economiche per i territori colpiti. Piemonte e Liguria hanno chiesto lo stato di calamità naturale. E la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha espresso la propria solidarietà «a tutti coloro che sono stati colpiti dal maltempo nel nord Italia. E' stato attivato - ha scritto su twitter - il satellite europeo Copernicus. Siamo pronti a fornire ulteriore assistenza in questo momento difficile. L’Italia può contare sul nostro pieno appoggio».

Il bilancio

Al momento il bilancio è di almeno nove morti, cinque i dei quali in Liguria. Tutti uomini, sono stati rinvenuti a Sanremo; nel fiume Roya a Ventimiglia e a Santo Stefano Al Mare (Imperia). Non risultano dispersi. I morti dovrebbero essere tra i dispersi segnalati nel Sud della Francia. Per risalire ai loro nomi si è messa al lavoro un'equipe di investigatori formata da capitaneria di porto, carabinieri e polizia in contatto con le autorità francesi.

Le vittime si aggiungono alle due dei giorni scorsi, un 36enne travolto sulla sua auto dalla piena del fiume Sesia in provincia di Vercelli, il caposquadra dei vigili del fuoco di Arnad (Aosta) ucciso da un albero crollato e un malgaro ritrovato cadavere sul versante francese del Colle di Tenda. In provincia di Pavia resta sempre disperso un uomo di 77 anni residente in provincia di Brescia impegnato in una battuta di caccia.

Domenica 4 ottobre i Vigili del fuoco del comando di Cuneo hanno portato in salvo tutte le persone rimaste rimaste bloccate dal maltempo a Vievola, sul versante francese del Colle di Tenda: otto persone, cinque italiani e tre francesi. Mentre in serata il campanile della chiesa sconsacrata di San Biagio, nel centro di Lu Monferrato, è crollato. Il piccolo gioiello architettonico, appendice della chiesa risalente al Quindicesimo secolo, è collassato, alcune ore dopo che l’area era stata transennata in seguito alla caduta di alcuni calcinacci. Nessuno dunque è rimasto ferito perché la zona era isolata.