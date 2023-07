Grandine e pioggia devastano i raccolti in Lombardia, Piemonte e Veneto

5' di lettura

Dopo la tromba d'aria alle porte di Milano e la bomba d’acqua che ha colpito il capoluogo lombardo e buona parte della Lombardia, del Piemonte orientale e del Veneto venerdì mattina, con centinaia di chiamate e interventi dei vigili del fuoco, proseguono il maltempo e l’instabilità. Viene confermata quindi l’allerta arancione, di rischio moderato, emanata dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia per possibili temporali a partire dalla notte. Il Centro operativo di Milano della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Coldiretti, milioni di danni

La grandine con tempeste di vento ha colpito macchia di leopardo la Lombardia con i chicchi di ghiaccio che hanno distrutto campi di mais, soia, pomodoro pronto per la raccolta, angurie, meloni, zucche ma anche i pascoli della Val Brembana, con milioni di euro di danni. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell'ondata di maltempo che ha interessato la Lombardia, da Milano a Mantova fino a Bergamo con eventi estremi violenti ed improvvisi che hanno abbattuto alberi, scoperchiato capannoni e colpito anche i tetti di case, oltre che stalle, serre e pannelli fotovoltaici delle cascine. La grandine, sottolinea la Coldiretti, è l'evento climatico avverso più temuto dall'agricoltura in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni in campo che lo scorso anno hanno raggiunto la cifra record di oltre mezzo miliardo di euro solo nelle aziende assicurate secondo l'Asnacodi. I chicchi, spiega la Coldiretti, colpiscono i frutti in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione. Un evento climatico avverso che si ripete sempre con maggiore frequenza ma a cambiare è anche la dimensione dei chicchi che risulta essere aumentata considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di veri e propri blocchi di ghiaccio anche più grandi di una palla da tennis. Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l'eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che, continua la Coldiretti, si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne che nel 2023 supereranno complessivamente 6 miliardi dello scorso anno.

La grandine sui vigneti del Piemonte

Sono bastati pochi minuti per lasciare su terreno, colture e strutture danni ingenti. La grandinata che si è abbattuta venerdì mattina dalla Valcerrina al Casalese sino a Lu e Cuccaro ha colpito con vere e proprie palle di ghiaccio soprattutto i vigneti. Emerge dall’analisi di Coldiretti Alessandria dopo gli improvvisi temporali in Monferrato. Tanta anche la quantità d’acqua caduta durante il breve ma intenso temporale. “I tecnici stanno effettuando sopralluoghi per valutare e monitorare la situazione”, fa sapere il presidente Mauro Bianco. “Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche sul nostro territorio, dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma”, rimarca il direttore Roberto Bianco.

Maltempo in Lombardia, alberi caduti e strade allagate

Uomo colpito da un fulmine a Verona

Una donna è stata colpita da un albero caduto in un agriturismo nel Novarese, a Castelletto Ticino, riportando ferite gravi: è stata soccorsa dal personale del 118. Un uomo è stato invece colpito da un fulmine a Verona, soccorso e trasporto in ospedale. Due operai sono stati colpiti dalle finestre divelte dal maltempo e cadute sui lavoratori da un'altezza di circa 5-6 metri. E' successo pochi minuti dopo le 12 nell'azienda Alfa in via Trento a Capriano del Colle, in provincia di Brescia. Il primo un 56enne ha riportato ferite da taglio alle braccia e alle gambe, mentre il collega, anche lui 56 anni, ha un taglio alle braccia e alla testa ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna.

Maltempo in Veneto, chicchi di grandine da 10 centimetri

Ingenti danni nel Vicentino

Sono ingentissimi, secondo una prima stima, i danni causati dall’ondata di maltempo che tra l’ora di pranzo e il primo pomeriggio di oggi ha interessato il versante della Pedemontana vicentina, nella zona compresa tra la parte più a nord del comune di Schio e le sommità del Pasubio, di Monte Cimone e di Tonezza. In particolare i comuni di Laghi, Posina, Arsiero, Velo d’Astico e Valli del Pasubio sono stati interessati da una violenta grandinata, durata una decina di minuto, che ha divelto i parabrezza di molte vetture, ma ha anche causato danni ad abitazioni, con rotture di vetri, pannelli solari, cupole e lampioni. Sulla strada che porta al Pasubio, affollata da metà mattinata da molti escursionisti, impegnati a salire sulle gallerie, si sono vissuti momenti di paura dopo che la grandinata è arrivata quasi all’improvviso, obbligando le persone a rifugiarsi sotto le piante o in ripari di fortuna. Per molti di loro la brutta sorpresa, una volta rientrati nel piazzale, dove si trova il parcheggio, di vetri laterali, lunotti e parabrezza infranti e di danni ingentissimi alla carrozzeria. A raccontare l’accaduto è Loredana Sella, titolare della Trattoria “Dalla Santa” di Laghi (Vicenza), il comune più piccolo del Veneto, la cui struttura ha riportato danni molto seri. “Il bilancio è solo parziale - spiega - ma la grandinata ha distrutto tavolini e sedie che si trovavano nell’area all’aperto, oltre a danneggiare anche le strutture del plateatico. Solo nelle prossime ore potremo verificare i danni al tetto e ai pannelli solari, che temiamo siano anch’essi danneggiati perchè il rumore era molto forte”. “Al momento della grandinata - continua la titolare del locale - i nostri clienti erano a pranzo e solo una volta conclusa l’ondata di maltempo hanno potuto verificare, praticamente tutti, danni ingenti, ai vetri e alle carrozzerie, delle vetture che si trovavano nel parcheggio”. Durante la fase più intensa della grandinata, racconta Sella, il ristorante ha dato ospitalità, pur non avendo posti liberi nei tavoli, ad un gruppo di scout, che si trovavano in campeggio nella zona e sono stati costretti a trovare rifugio in un luogo coperto, in quanto restare sotto le tende risultava troppo pericoloso.