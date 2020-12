Maltempo, neve e gelo investono l’Italia. Imbiancate Milano, Genova e Torino Difficoltà alla circolazione si stanno registrando sulle autostrade tra Liguria e Piemonte. Rischio gelo sulla A32 Torino-Bardonecchia

Milano imbiancata dalla neve, ecco lo spettacolo del Duomo

Milano e la Lombardia sotto la neve: i fiocchi sono cominciati a cadere la notte scorsa e la coltre bianca ha superato rapidamente i 10 cm. Le strade principali sono state già spazzate ma molte altre, quelle secondarie, sono ancora innevate. La nevicata interessa tutta la regione, che da oggi torna all'allerta “arancione”, ad eccezione della pianura Sud orientale dove cade mista a pioggia. In città la neve ha messo in affanno le Centrali operative di Vigili del fuoco e Polizia locale per numerosi interventi dovuti soprattutto agli alberi caduti e ai rami spezzati, ma anche a ponteggi pericolanti o a pezzi di cornicioni in bilico.

Burrasche, vento e temperature giù

Il Dipartimento della Protezione civile conferma che la perturbazione di origine nord-atlantica continuerà ad interessare il nostro Paese anche nelle prossime ore, in particolare con neve a bassa quota sulle regioni centro-settentrionali. La regione più interessata è la Lombardia. Per la giornata di oggi, si prevedono venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali su Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con mareggiate lungo le coste esposte. Si prevedono, inoltre, nevicate fino a quote di pianura, su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, entroterra ligure ed Emilia-Romagna, con apporti al suolo in genere moderati.



Disagi e ritardi per i treni al Nord

Le fitte nevicate hanno causato disagi e rallentamenti anche per la circolazione dei treni con ritardi in alcuni casi anche superiori alle due ore in Lombardia e in diverse zone d’Italia. Il Frecciarossa Torino Salerno ha accumulato oltre 52 minuti di ritardo, l'Intercity 1580 da Lecce a Torino 135 minuti, e una media di sessanta minuti hanno i regionali da Mantova e Bologna per Milano, mentre segna 120 minuti il regionale Alessandria Milano Porta Genova. Su alcune linee problemi si sono verificati per la caduta di alberi come fra Lecco e Milano. I tecnici di Rfi sono comunque al lavoro per garantire la circolazione, già da ieri era stata annunciata la cancellazione di molti convogli proprio per il piano neve con l'invito di Trenord a muoversi solo se strettamente necessario.



Maltempo anche in Piemonte e Liguria

Oltre alla Lombardia, la neve e il gelo, insieme al vento forte e ai temporali stanno interessando molte regioni. Come Milano, anche Torino e Genova si sono svegliate sotto la neve e difficoltà si stanno registrando sulle autostrade tra Liguria e Piemonte. Soprattutto sulla A10 dove si segnalano code e rallentamenti, oltre alla chiusura per oltre un'ora del casello di Genova-Pra' per permettere la pulizia della carreggiata.

Disagi anche sulla A6 Torino-Savona, dove è entrato in vigore il blocco dei tir sopra le 7,5 tonnellate diretti a Savona, che devono uscire a Carmagnola. Rischio gelo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Forti disagi alla viabilità si segnalano anche nel Basso Piemonte, sempre a causa delle nevicate di queste ore. Si registrano code e rallentamenti, in particolare, sulla A26, in direzione del capoluogo ligure, all'altezza del bivio con la A7.