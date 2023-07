Maltempo: nubifragio vicino a Cremona, maxi-grandinata e blackout. Coldiretti: caldo brucia frutta e verdura, danni fino al 90%

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Vento e grandine, con chicchi grandi come palline da tennis. Poi decine di alberi sradicati e crollati sulle auto, allagamenti, cartelli divelti, blackout, vento a 80 chilometri all'ora, decine di vetture danneggiate, centri abitati irraggiungibili proprio a causa dalle piante cadute sulle strade. I residenti hanno parlato di 40 minuti da incubo, fra l'1.30 e le 2.10 della notte scorsa nell'Alto Cremasco, in provincia di Cremona. Dieci i paesi colpiti. Vigili del fuoco e Protezione civile hanno lavorato al massimo degli organici, con i sindaci dei comuni coinvolti in prima linea. Pesanti i danni alle strutture e all'agricoltura.

Ma mentre nel Nord imperversa il maltempo, con allerta arancione in Lombardia, dove sono previsti violenti temporali e allerta gialla, invece, in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto, il centro sud è ancora nella morsa del caldo.

Loading...

Temporali e grandine al Nord, caldo nel resto d'Italia Photogallery13 foto Visualizza

Coldiretti: brucia frutta e verdura, danni fino al 90%

Secondo l’allarme lanciato da Coldiretti, l’ondata di afa sta bruciando la frutta e verdura nei campi provocano la perdita del raccolto che in alcune aziende arriva fino al 90%, dai peperoni ai meloni, dalle angurie all'uva, dai pomodori alle melanzane. Con conseguenze sulle persone ma anche sugli allevamenti e sulle coltivazioni risparmiate invece dal maltempo e dalla grandine che ha colpito il Nord. Le scottature da caldo, spiega Coldiretti, danneggiano in maniera irreversibile frutta e verdura, fino a renderle invendibili. In Piemonte, nel Pinerolese, il distretto frutticolo più importante della provincia di Torino, il caldo afoso - rileva la Coldiretti - sta letteralmente “scottando” la frutta, come pere e mele, con perdite stimate pari al 15%. In Sardegna in provincia di Cagliari i campi di angurie e meloni sono stati completamente compromessi dall'elevato colpo di calore delle ultime settimane che ha danneggiato i frutti ancora crudi e che non matureranno più, con una perdita che in certe aziende tocca il 90% della produzione, ma è allarme anche sul fronte dei pomodori e degli altri ortaggi che al sole deperiscono.

Caldo torrido in Europa: le immagini da Roma, Atene e Istanbul

Raccolto ostacolato dal caldo

Situazioni di difficoltà si registrano in tutte le Regioni dove il caldo favorisce la rapida maturazione delle produzioni agricole nei campi che devono essere raccolte tempestivamente. Operazioni di raccolta che occupano attualmente quasi mezzo milione di persone e che sono ostacolate dall’afa. Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sono state adottate - precisa Coldiretti - strategie ad-hoc, dall'utilizzo dei dispositivi di protezione allo stop alla raccolta nelle ore più calde fino al lavoro notturno.

“Servono accordi tra le parti sociali per garantire flessibilità degli orari di lavoro evitando i momenti più caldi della giornata a tutela la salute dei lavoratori, senza perdere i raccolti cosi importanti per gli approvvigionamenti alimentari del Paese in un momento di grandi tensioni negli scambi commerciali e sui prezzi”, ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.