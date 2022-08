Maltempo, nubifragio a Stromboli. Allerta gialla in dieci regioni

Gullo aveva convocato per il 17 agosto una riunione con l’autorità di bacino e l’azienda forestale che gestisce la Riserva dell’isola di Stromboli per approntare un piano per l’isola prima che succedesse qualcosa. «La pioggia è arrivata prima ma purtroppo anche se ci fossimo riuniti le cose non sarebbero andate diversamente - dice il primo cittadino che valuterà nelle prossime ore se chiedere lo stato di calamità naturale - Bisogna predisporre un piano per Stromboli, per consolidare tutta la zona devastata dall’incendio. Ma bisogna essere realisti: non è un intervento semplice e certo non basteranno un paio di mesi. Evitare altri disastri - conclude - non sarà facile».



Piogge e temporali al Centro-Sud, allerta gialla in 10 regioni

Nella giornata di sabato un nucleo depressionario freddo transiterà da Nord verso Sud lungo le aree balcaniche determinando condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni centrali peninsulari e al Sud, con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L'avviso prevede dal mattino di domani, sabato 13 agosto precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, dapprima su Lazio, specie i settori orientali e meridionali, Abruzzo, specie i settori appenninici e sul Molise, in estensione a Campania, Puglia, Basilicata e Calabria specie i settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, sabato 13 agosto, allerta gialla su Campania, Lazio, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo e parte di Toscana, Sardegna e Sicilia.

Frane e allagamenti a Mazzin di Fassa, 05 agosto 2022

Trentino dichiara stato calamità per nubifragio val di Fassa

La giunta provinciale di Trento ha dichiarato lo stato di calamità per i territori dell’alta val di Fassa colpiti, il 5 agosto, da una violenta bomba d’acqua e colata di fango. «Le operazioni di accertamento dei danni sono tuttora in corso e non è dunque possibile definire l’ammontare della spesa necessaria per gli interventi di ripristino e sistemazione - precisa il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti -. Quando la stima dei danni sarà completata, saranno stabiliti i criteri e le modalità di accesso a contributi e indennizzi per i danni causati dalla calamità. Intanto, sono in corso diversi lavori di ripristino in somma urgenza, guardando in particolare alla viabilità oltre che alla riduzione del rischio residuo, in regime di prevenzione urgente».