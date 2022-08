Maltempo: nuova bomba d’acqua sull’Italia, nubifragio a Cagliari

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nubifragio a Cagliari: la pioggia incessante e le raffiche di vento hanno creato non pochi disagi al capoluogo sardo nel pomeriggio dell’11 agosto. Nel centro cittadino si sono registrati piccoli allagamenti e problemi legati a cassonetti dell’immondizia spostati dal vento. La situazione più critica si è registrata nella zona di Pirri dove le strade, come avviene sempre, si sono allagate. Il livello dell’acqua ha raggiunto le portiere delle automobili e invaso scantinati e garage.

Centinaia in pochi minuti le richieste di aiuto. Decine le ambulanze e i mezzi dei vigili del fuoco che stanno sfrecciando per portare soccorso.

Loading...

Sul posto stanno intervenendo gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. Al momento non si registrano danni particolari. Vista l’allerta meteo di oggi il Comune ha disposto la chiusura di tutti i parchi che, salvo cambiamenti, riapriranno, a partire da domani. Allagamenti ad Assemini (città metropolitana di Cagliari), dove la centrale via Cagliari è stata sommersa da un fiume di acqua e fango.

È provvisoriamente chiusa a causa di un allagamento la strada statale 554 Cagliaritana all'altezza di Elmas, nella Città metropolitana di Cagliari, in direzione SS195. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità.

Le Marche chiedono lo stato di emergenza

Nell’estate di siccità e maltempo, si moltiplicano le richieste di stato di emergenza da parte delle regioni. Dopo Lombardia e Campania, ora anche la Regione Marche ha inoltrato al Dipartimento nazionale di Protezione civile la richiesta per la dichiarazione dello stato di emergenza per l'intero territorio regionale a seguito della crisi idrica che sta colpendo la regione, anche in previsione di un rapido peggioramento della situazione per la scarsità di precipitazioni attese nelle prossime settimane.