Maltempo in arrivo: allerta arancione in Veneto, gialla in altre sette regioni

Allerta arancione anche oggi in Veneto; gialla in altre sette regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Basilicata, Puglia, Sicilia e Molise. Ma l’ondata di maltempo sull’Italia per l’arrivo di una doppia perturbazione si farà sentire particolarmente, con vento e rovesci temporaleschi, durante il fine settimana. Le zone ineterssate saranno le regioni centrali e il sud del Paese.

Trovata l’ottava vittima dell’alluvione in Toscana

Prosegue il drammatico ritrovamento delle vittime dell’alluvione che si è abbattuta in Toscana dal due novembre: è stato recuperato a Prato l’ottavo corpo di un disperso, un uomo di 84 anni travolto dai detriti e dalle acque esondate dal torrente Bardena. Ancora attiva l’emergenza in Toscana, dove finora ci sono stati ben 5.697 interventi di soccorso dei vigili del fuoco che stanno operando con 544 unità di cui 374 provenienti dai comandi toscani, con 110 automezzi. Il governatore Giani ha detto che sono stati «già raggiunti tutti gli abitanti nelle zone colpite, e sono in corso senza sosta il prosciugamento dei territori e lo smaltimento dei rifiuti, degli ingombranti e dei fanghi».

Maltempo, al Senato un minuto di silenzio per le vittime

Complessivamente il maltempo in Toscana avrebbe seminato danni per 300 milioni di euro, ha detto alla Camera durante la commemorazione delle vittime il sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini , toscano di Pisa. Giani ha firmato l’ordinanza per la sospensione dei mutui, alcune banche hanno aperto prestiti agevolati.

Dal sole "irrequieto" le aurore boreali sull'italia

Il ministero degli Esteri - ha detto tra l’altro il ministro Antonio Tajani , a Prato per portare la vicinanza del governo - “ha messo a disposizione 100 milioni a fondo perduto per le aziende che esportano e hanno il 3% di export nel fatturato. Sono previsti altri 200 milioni di prestiti agevolati in aggiunta e sarà decisa la moratoria per le rate dei prestiti Sace”.