Maltempo, a Pescara chicchi di grandine come arance, 18 feriti. Il sindaco: città impraticabile Nel capoluogo abruzzese strade come fiumi. A Milano Marittima una tromba d’aria abbatte 200 pini secolari

Violenta grandinata a Pescara e su parte della costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Sono 18 le persone ferite arrivate in pronto soccorso a Pescara, tra loro anche una donna incinta. Nel capoluogo adriatico, in particolare, il fenomeno ha provocato danni consistenti: auto danneggiate, parabrezza e vetri infranti, tetti danneggiati. Per gestire l’emergenza è stato attivato il Coc, Centro operativo comunale. Il sindaco, Carlo Masci, parla di un fenomeno straordinario, «una pioggia così intensa preceduta da una grandinata violentissima. La città - dice - è

impraticabile. Vigili e operai sono tutti in strada, ma non sono sufficienti a gestire l'emergenza. Ho già contattato la Regione per ottenere la richiesta di risarcimento danni».

La violenta ondata di maltempo ha colpito tutta la costa adriatica: a Milano Marittima una tromba d’aria ha abbattuto circa 200 pini secolari, emergenza lungo la costa tra Ascoli e Teramo per allagamenti, alberi sulle strade e tetti divelti. Ingenti danni anche alle coltivazioni: nelle Marche lo «scenario è apocalittico», denuncia la Coldiretti.

Ad Ancona divieto di balneazione e sottopassi chiusi a causa della tempesta di acqua e vento che si è abbattuta ieri sulla città. Il lungomare di Senigallia è isolato per gli allagamenti.

A Pescara strade come fiumi

Dopo la violenta grandinata che ha provocato danni e feriti, su Pescara è in atto un violento nubifragio. Ovunque si registrano allagamenti. Strade ridotte a fiumi in più punti del capoluogo adriatico. In pieno centro acqua fino a 10cm. Disagi alla viabilità. In tilt i centralini dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, che stanno gestendo le numerose richieste di intervento. Ai colli si è creata una frattura nel manto stradale e il sindaco, Carlo Masci, ha attivato la somma urgenza per il ripristino.

Tromba d’aria a Milano Marittima

A Milano Marittima la tromba d'aria, in arrivo dal mare, si è scatenata sul litorale per circa 10 minuti, in un'area molto circoscritta, di circa un chilometro quadrato , dove ha abbattuto gli alberi e provocato numerosi danni che sono ancora in corso di quantificazione.

«Ci sono circa 150 persone impegnate per ripristinare i servizi - ha detto il sindaco Medri - abbiamo ricevuto aiuto dai Comuni vicini e anche molti turisti si sono rimboccati le maniche per aiutarci».

In corso di verifica i danni agli stabilimenti balneari che però, da domani, torneranno in pieno servizio. Danneggiate anche molte auto che erano parcheggiate lungo la strada dove sono caduti gli alberi.

Non destano invece particolari preoccupazioni le condizioni della donna ferita, che resta ricoverata all'ospedale di Cesena.