Maltempo: Piemonte e Liguria contano danni e vittime. In Emilia Romagna attesa la piena del Po Sono 108, quasi un decimo del totale, i Comuni piemontesi che hanno subito danni dall'alluvione dei giorni scorsi. Persone isolate nel Bresciano

Maltempo al Nord, tra frane e allagamenti, ma il Mose funziona

«Nell'immediato la Regione interverrà con i fondi destinati alle calamità. Ma qui siamo davanti a una situazione straordinaria in un momento già di per sé straordinario. A causa della pandemia quest'anno la Regione incasserà 200 milioni in meno di imposte. In queste condizioni se non c'è l'intervento del governo non ci rialziamo». Lo afferma il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in un'intervista alla Stampa. Ma l’emergenza coinvolge non solo il Piemonte ma anche Lombardia ed Emilia dove ora si attende l’ondata di piena dei grandi fiumi a cominciare dal Po. Intanto, dal pomeriggio di domenica arriva un nuovo peggioramento dal Nordovest verso il Veneto.

Piogge e temporali più intensi sui rilievi e tra Liguria di Levante e Triveneto. Tendenza ad attenuazione delle precipitazioni durante la notte da Ovest. Temperature in diminuzione, minime tra 11 e 15. Al Centro piogge e temporali sulla Toscana in estensione entro la notte alle restanti regioni. Temperature stabili, minime tra 14 e 18. Al Sud tempo perlopiù asciutto. È la sintesi delle previsioni di 3bmeteo.com.

Emilia Romagna: attenzione per la piena del Po

È ancora allerta per il maltempo anche in Emilia-Romagna. Arpa e Protezione civile hanno diramato una nuova allerta arancione per rischio idrogeologico nella pianura e nella bassa collina delle province di Parma e Piacenza e per vento sull'Appennino emiliano. L'allerta è valida da ora e per tutta la giornata di domani, lunedì 5 ottobre. Particolare allerta per il passaggio della piena del Po nel Piacentino. In seguito ai nubifragi, nelle ultime 24 ore il livello del fiume Po è salito di sei metri e sono sotto pressione anche i laghi Maggiore e di Como. È quanto emerge da un'elaborazione della Coldiretti sulla base del monitoraggio dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo). Il colmo di piena dovrebbe però essere contenuto entro il livello 2 (arancione) e non superare i 5 metri.

In Piemonte 108 comuni colpiti

Drammatica la situazione in regione. Sono 108, quasi un decimo del totale, i Comuni piemontesi che hanno subito danni dall'alluvione dei giorni scorsi. Lo comunica la Protezione civile della Regione. I volontari attivi sui cantieri aperti per il ripristino delle opere danneggiate sono 1360. Ancora numerose le utenze senza corrente elettriche. Enel ne ha comunicate 2700 nel Verbano-Cusio-Ossola, 2360 in provincia di Vercelli; 1500 in provincia di Cuneo, 1000 in provincia di Biella, 240 in provincia di Novara 240, 180 in provincia di Torino; 13 nell'Alessandrino. Domenica mattina, intanto, è stata riaperta al traffico l'autostrada A5 Torino-Aosta. Era stata chiusa sabato, nel tratto tra Quincinetto e Scarmagno.

Morti e dispersi

Sono state tutte recuperate le persone rimaste bloccate dal maltempo a Vievola, sul versante francese del Colle di Tenda. Domenica mattina l'elicottero 'Drago 55' dei vigili del fuoco ha recuperato otto persone, cinque italiani e tre francesi, che si trovavano ancora nella piccola stazione della frazione di Tenda. Lo rende noto all'Ansa il Comando dei vigili del fuoco di Cuneo.