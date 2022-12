Maltempo in tutta Italia, allerta meteo in otto regioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Fine settimana all’insegna del maltempo quasi ovunque, secondo le previsioni, con forti precipitazioni e nubifragi. La protezione civile, già dalla serata del 9 dicembre, ha emesso un allerta pioggia e temporali su Sardegna e centro Italia, in estensione nella giornata di oggi in direzione sud. Da mezzanotte, sull’isola di Ischia è scattata una allerta arancione, concentrata sulle zone già colpite dal maltempo dei giorni scorsi. Nuove evacuazioni dalla zona rossa e da Ischia porto. Un giovane di 20 anni ha perso la vita a Bolzano per il freddo. Per la prossima settimana prevista neve ad alta quota e un ulteriore calo delle temperature.

Maltempo, la forte nevicata in Trentino

Coldiretti: neve è manna per Italia con -30% acqua

Per Coldiretti, l'arrivo del maltempo con pioggia e neve è manna per l'Italia a secco in cui nell'ultimo anno è caduta quasi 1/3 di acqua in meno (-30%) che ha provocato una grave siccità con drammatici effetti sull'agricoltura ma anche rischi per gli usi civili ed industriali. «Mancano all'appello – stima la Coldiretti – almeno 50 miliardi di metri cubi di acqua per effetto di un 2022 che resta straordinariamente siccitoso nonostante le precipitazioni del mese di novembre che sono risultate leggermente al di sopra della media storica. Non solo dunque disagi e danni, l'arrivo della pioggia e della neve – continua la Coldiretti – è dunque importante per dissetare i campi resi aridi dalla siccità e ripristinare le scorte idriche nei terreni, negli invasi, nei laghi, nei fiumi e nelle montagne dove i ghiacciai perdono di superficie e spessore».

Pietrasanta: 20 persone isolate per smottamento



Risultano ancora isolate da ieri sera circa 20 persone che vivono in via Vitoio a Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove nel pomeriggio di ieri, a seguito di uno smottamento, è stata chiusa la strada comunale al transito di veicoli e pedoni.

La frana ha causato anche la caduta di un albero sopra una linea dell’elettricità e da ieri sera è in corso l’intervento di ripristino da parte degli addetti Enel. Sul posto anche i tecnici comunali, una ditta incaricata dal Comune e i vigili del fuoco. Stamani sopralluogo dei tecnici per verificare le condizioni della strada.



Umbria, scuole chiuse precauzionalmente

Le prefetture di Perugia e Terni hanno stabilito scuole chiuse oggi in Umbria come precauzione legata all’allerta arancione per le condizioni meteo. «In particolare - si legge nell’ordinanza della Prefettura di Perugia - è stato ritenuto che le criticità idrauliche e idrogeologiche previste possano mettere a rischio anche la circolazione lungo tutto il sistema viario generando situazioni di rischio per l’incolumità pubblica».