Maltempo: quattro morti per ribaltamento barca in Lago Maggiore

I sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati dalle 19.30 di ieri sul Lago Maggiore per l'imbarcazione ribaltata e affondata hanno recuperato nella notte i corpi senza vita di altre tre persone. In totale le vittime accertate sono quattro. Non risulterebbero altri dispersi. A provocare l’incidente ieri sul lago Maggiore una tromba d’aria: una barca a vela di 16 metri noleggiata da turisti si è ribaltata e affondata. Una ventina le persone che sono riuscite a mettersi in salvo. Il corpo del quarto disperso nell’incidente, in zona Sesto Calende (Varese), è stato recuperato poco fa, a 16 metri di profondità.