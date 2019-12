Maltempo, scuole chiuse a Roma: i presidi protestano contro il sindaco Raggi Il presidente dell’Associazione nazionale presidi Mario Rusconi: «Il danno di immagine alla scuola è altissimo. Al posto di chiudere le scuole dovevano essere mobilitati i municipi con i loro uffici tecnici per verificare lo stato delle scuole a rischio »

«Le scuole di Roma sono state chiuse con un po’ pioggerella. Il danno di immagine alla scuola è altissimo. Al posto di chiudere le scuole dovevano essere mobilitati i municipi con i loro uffici tecnici per verificare lo stato delle scuole a rischio». Lo afferma il presidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma Mario Rusconi. «Nell’ordinanza -prosegue- c’è, invece, scritto che i presidi devono presidiare gli istituti, un’espressione vaga e ambigua che non c’è nel contratto di lavoro dei dirigenti scolastici».

Scuole chiuse un disastro preannunciato

«La Raggi - ha aggiunto Rusconi - ha chiuso le scuole per un disastro preannunciato che non si è verificato», «per due gocce di pioggia». Di «provvedimento assurdo e ingiustificato, che ha gettato nel caos migliaia di famiglie», parla anche Codacons, secondo cui «la fretta con cui è stata assunta la decisione ha creato problemi a migliaia di genitori, costretti a prendere un giorno di ferie per accudire i figli, rimandare impegni o spendere soldi per baby sitter». Codacons invita a rivolgersi per «valutare eventuali azioni di rivalsa» nei confronti del Campidoglio.

Pioggia e allagamenti

A Roma le criticità maggiori riguardano per il momento la pioggia - con allagamenti e qualche ingorgo - e il vento: nella zona di Ostia e del litorale sono attese raffiche fino a centro chilometri orari. Molte polemiche ha destato la decisione presa ieri dalla sindaca di tenere chiusi gli istituti scolastici.