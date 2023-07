Maltempo, si contano i danni. Bonaccini: chiederemo stato emergenza nazionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Alla luce del maltempo che ieri si è abbattuto su ampia parte dell’Emilia-Romagna si è “al lavoro sulla conta dei danni e sull’attivazione dello stato di emergenza regionale, per intervenire al più presto e in maniera efficace per ripristinare quanto distrutto e garantire i rimborsi”. E’ quanto sostiene, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini in un post intitolato “Maltempo, non c’è pace per l’Emilia-Romagna”.

Emilia-Romagna senza pace, argomenta il suo presidente, perché sono andati in scena “dopo le alluvioni di maggio, la tromba d’aria ieri nel Ravennate, con danni e feriti anche nel Ferrarese, vento e forti precipitazioni e grandinate nelle altre province emiliane. Grazie alle squadre dei Vigili del Fuoco, alcune ancora al lavoro, e al sistema di Protezione civile regionale da subito al lavoro. Domani pomeriggio - conclude Bonaccini - con la vicepresidente Priolo e l’assessore Corsini faremo un sopralluogo nelle zone più colpite in provincia di Ravenna. Nei giorni successivi nelle altre province”.

Loading...

Alla luce del maltempo che ieri si è abbattuto su ampia parte dell’Emilia-Romagna e dei danni causati dalle grandinate che si sono susseguite “abbiamo già attivato l’emergenza regionale e chiederemo l’emergenza nazionale, confrontandoci con le altre Regioni, per garantire risorse ai territori colpiti”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi, a proposito delle grandinate che hanno colpito, in particolare, le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna. “Procederemo prima possibile per raccogliere le segnalazioni dei danni da grandine estrema attraverso gli strumenti di ricognizione regionale già attivi e a chiedere risorse per le imprese agricole”.

A giudizio dell’assessore emiliano-romagnolo, “chi ha perso tutto il raccolto ha necessità di essere sostenuto, per non rischiare di dover sospendere il proprio lavoro e quello dei propri dipendenti. Gli eventi atmosferici estremi - aggiunge Mammi - non danno pace all’Emilia-Romagna. Sono stati coinvolti nei danneggiamenti interi campi di ortaggi e impianti viticoli, in un’area che a macchia di leopardo ha pesantemente interessato tutta la regione”. Ad ogni modo, prosegue Mammi, la Regione “continua a garantire il proprio impegno, finanziando attraverso le misure dello Sviluppo Rurale tutti gli strumenti utili a contrastare gli effetti del cambiamento climatico”. Per l’Emilia-Romagna, conclude, “il 2023 è davvero un anno molto difficile. Siamo al fianco delle persone, delle comunità e delle imprese colpite, per fare tutto quanto è possibile e necessario al loro sostegno”.

Intanto la Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso per instabilità meteorologica a partire da domani pomeriggio, con probabilità in aumento di rovesci e temporali, dalle zone montane e pedemontane, in successiva estensione dalla serata anche ad alcune zone della pianura. Martedì 25 luglio sono attese fasi di instabilità con rovesci e temporali sparsi o a tratti diffusi. Saranno possibili fenomeni intensi, associati a forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento. Emesso lo stato di attenzione (allerta gialla) dalle 14.00 di domani alle 00.00 di mercoledì 26 luglio sui bacini idrografici.