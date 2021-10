Maltempo in Sicilia, coppia dispersa nel Catanese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il maltempo travolge la Sicilia per il secondo giorno consecutivo con mareggiate, esondazioni, danni alle persone e alle cose. Continuano le ricerche di una coppia, marito e moglie, lui 67 anni e lei 54, a Scordia, centro della Piana di Catania colpito da un nubifragio, che da domenica sera risulta dispersa. A fare scattare l’allarme è stato un automobilista rimasto bloccato dentro la sua auto per la presenza di un fiume di acqua e fango in strada. Messo in salvo dai vigili del fuoco ha detto loro di avere visto una coppia di anziani a bordo di una Ford Fiesta che, in contrada Ogliastro, sarebbe scesa dall’auto e sarebbe stata travolta dalla furia dell’acqua.

Scordia, si certa coppia dispersa

A Scordia, per le ricerche, domenica sera sono arrivati anche sommozzatori dei vigili del fuoco. Per un momento a tarda sera si era tirato un sospiro di sollievo dopo che è stato reso noto il ritrovamento di una coppia di Scordia travolta dell’acqua, ma erano altre due persone, sempre marito e moglie, che sono state condotte per precauzione in ospedale. Alle ricerche partecipano oltre ai vigili del fuoco, carabinieri e personale della Protezione civile.

Esonda il Simeto, chiusa la statale Ragusana

A Catania a causa dell’esondazione del fiume Simeto, la strada statale 194 «Ragusana» è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni dal chilometro 0,300 al chilometro 1. Stesso provvedimento, per la presenza di fango e detriti in carreggiata, è stato adottato per la strada statale 385 «Di Palagonia» in entrambe le direzioni dal chilometro 25 al chilometro 29 all’altezza di Lentini (Siracusa), e la strada statale 120 «Dell’Etna e delle Madonie» dal chilometro 176,00 al chilometro 179,000 all’altezza di Bronte.

Isolate le Eolie

Eolie da due giorni spazzate dal vento e travolte mareggiate che hanno allagato porti e strade. Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate da 48 ore. Nelle altre isole, Lipari, Salina e Vulcano i traghetti non viaggiano da due giorni, ma domenica mattina le isole principali sono state collegate da alcune corse di aliscafi della Liberty Lines che a Lipari hanno attraccato nello scalo alternativo di Punta Scaliddi. Al porto di Milazzo sono bloccati stati i pendolari (tra loro medici e insegnamti) e i camion carichi di derrate alimentari. Sull’Arcipelago soffiava vento da est a 30 chilometri orari con mare Forza 5-6. Il sindaco Marco Giorgianni ha emesso un’ordinanza per l’allerta rossa e le scuole sono rimaste chiuse. A Canneto e Marina Lunga, sempre a Lipari, le mareggiate hanno anche invaso le strade depositando pietre e terriccio sull’asfalto. Le barche sono state messe al sicuro sui marciapiedi.

I danni all’agricoltura

«Dalla siccità all’alluvione. Nella piana di Catania domenica in due ore e sono caduti oltre 300 millimetri di acqua che hanno trasformato le strade in fiumi». Lo afferma Coldiretti Sicilia. «Irraggiungibili le aziende agricole - aggiunge la nota - letteralmente sommerse dalla pioggia che ha coperto soprattutto gli ortaggi. Bloccata la raccolta delle olive e c’è preoccupazione per la semina in quanto i terreni, soprattutto nella Sicilia orientale, sono completamente allagati. Agrumi letteralmente sradicati dalla furia dell’acqua, muri crollati, recinzioni divelte. Si tratta dell’ennesima prova di quanto i cambiamenti climatici impongano nuove infrastrutture dove l’ammodernamento di tutto il sistema indispensabile», aggiunge Coldiretti Sicilia.