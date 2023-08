Maltempo, temperature in picchiata e allarme grandine al Nord

3' di lettura

L'ondata di caldo è arrivata al capolinea. In queste ore, infatti, secondo i centri previsionali, sono previsti un brusco crollo della temperatura, temporali, vento forte e grandinate sparse. Soprattutto al Nord della penisola. La tempesta ribattezzata “Betty” scalzerà l’anticiclone africano Nerone. Una situazione che chiaramente crea una certa apprensione, in virtù del maltempo che ha già colpito l'Italia a luglio, con grandinate da record nelle regioni del Nord che hanno causato non pochi danni.

Arriva il ciclone Poppea

Secondo i centri previsionali, nel corso del weekend farà capolino in Italia il ciclone Poppea – che a Londra hanno ribattezzato “tempesta Betty”. Un ciclone sui cui fenomeni c'è una certa apprensione, che scalzerà l'anticiclone africano Nerone, e porrà fine al caldo torrido di questi ultimi giorni.

Criticità arancione

Già nella giornata di ieri (venerdì 25 agosto), il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia aveva emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per temporali a partire dalle ore 12 di oggi, sabato 26 agosto, con una intensificazione nel tardo pomeriggio e possibili fenomeni di forte intensità come grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia.

Allarme grandine a Milano

A Milano il centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi. Il Comune ricorda che, come stabilito dall'ordinanza sindacale vigente fino al 31 agosto, durante l’allerta meteo vige il divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi. Il suggerimento ai cittadini è inoltre quello di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende e di provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. In considerazione del possibile maltempo anche nei prossimi giorni, l'amministrazione comunale ha infine deciso di rinviare l'appuntamento con i volontari e le volontarie di ’Insieme per il Verde’ previsto per il prossimo lunedì 28 agosto. La nuova data di avvio sarà comunicata nei prossimi giorni.

Le previsioni per il weekend

Ma ecco il tempo previsto per la giornata di oggi, sabato 26 agosto, sull’Italia, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare.