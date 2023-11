Maltempo, la tempesta Ciaran verso l’Italia. Liguria, rischio mareggiata storica

Domenica, ancora maltempo su Triveneto, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, ma entro sera migliorerà”. NEL DETTAGLIO: Giovedì 2. Al nord: maltempo diffuso, venti di burrasca in serata. Al centro: peggiora sulle Tirreniche. Al sud: instabile in Campania. Venerdì 3. Al nord: ultime piogge e nevicate sul Triveneto. Al centro: instabile sulle Tirreniche. Al sud: peggiora in Campania e poi in Calabria e Sicilia occidentale. Sabato 4. Al nord: peggiora dal pomeriggio e poi sera. Al centro: piogge sparse sulle Tirreniche. Al sud: piogge soltanto sul basso Tirreno. Tendenza: domenica ancora piovosa, poi torna l’alta pressione.

Maltempo in Francia, un morto per la tempesta Ciaran

Nell’ultimo mese caduti in Liguria 500 mm pioggia

Iniziata l’allerta arancione sul Levante della regione, quindi nel Tigullio e nello Spezzino oltre che nei bacini padani orientali. Nella serata di mercoledì e nella notte sono stati registrati rovesci localmente intensi con 121.8 millimetri in due ore a Mele, 80 a Giacopiane nel Comune di Borzonasca e 100 mm a Busalla. Al momento la situazione è sotto controllo.

“Stiamo monitorando costantemente la situazione - spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - La nostra regione, in questi ultimi giorni, sta attraversando una forte ondata di maltempo, con piogge diffuse che stanno saturando i terreni, soprattutto a Levante. Nell’ultimo mese sono caduti circa 500 millimetri di pioggia. È importante non abbassare la guardia e porre la massima attenzione. Per la giornata di oggi si prevede la parte più consistente delle precipitazioni dalla tarda mattinata di oggi fino a tutta la serata, in particolare su levante e entroterra”.

Per quanto riguarda le condizioni del mare, attesa mareggiata intensa da stasera e per tutta la giornata di domani, accompagnata da venti molto forti da sud ovest su tutta la regione.

In Trentino allerta arancione della Protezione civile

Allerta arancione oggi e domani su tutto il Trentino. Lo prevede un’ordinanza emessa dal dipartimento provinciale della Protezione civile che conferma l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica che interesserà le Alpi tra giovedì e venerdì determinando precipitazioni diffuse e abbondanti soprattutto oggi, tra il pomeriggio e la sera, quando in quota soffieranno forti venti meridionali. Non sono esclusi locali temporali. La quota neve è prevista inizialmente a circa 1800-2000 metri ma in temporaneo innalzamento in serata fino a oltre 2200 metri, specie sui settori meridionali ed orientali. Poi però, nella notte fra giovedì e venerdì, e per buona parte di quest’ultima giornata la quota neve si abbasserà gradualmente fino a 1300 - 1500 metri circa o localmente sotto. Con queste precipitazioni saranno probabili smottamenti, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Come visto anche in queste ultime ore, ne possono conseguire disagi per interruzioni alla viabilità ed alla circolazione ferroviaria, oltre che danni alle reti di comunicazione e di distribuzione di servizi.