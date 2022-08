Maltempo: in Toscana 5.500 senza corrente. In Liguria 2 milioni di danni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Parte la conta dei danni nei territori colpiti dall’ondata di maltempo che ha colpito soprattutto Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. Dal Levante ligure, teatro ieri 18 agosto di mareggiate, venti oltre i 100 km/h e grandinate, partono le prime stime. Due milioni di euro è la cifra approssimativa dei danni subiti da Sestri Levante dopo il maltempo, con la sindaca Valentina Ghio che spiega: «Con i tecnici del comune e gli assessori abbiamo compiuto un sopralluogo per una prima verifica dei danni subiti a scuole, parchi, casa di riposo, illuminazione e la stima è di oltre un milione di euro. Poi ci sono i privati dagli albergatori ai balneari, ai commercianti, alle centinaia di cittadini e turisti che hanno avuto le loro auto danneggiate. Quindi la cifra potrebbe raddoppiare».

Toscana: 5.500 utenze senza corrente

In Toscana, la regione che conta le due vittime per il maltempo, un uomo e una donna colpiti da alberi in provincia di Lucca e di Carrara, sono ancora circa 5.500 le utenze senza corrente elettrica. Il presidente della regione Eugenio Giani aggiorna la situazione su Facebook: «Le riparazioni da parte dell’Enel sono andate avanti tutta la notte e su oltre 27.000 mila utenze rimaste senza corrente ne sono state riattivate 21.500 e sta intervenendo su quelle che rimangono. Tutta la notte ha proseguito il lavoro del nostro sistema regionale. In questo momento ci sono temporali sparsi sul mare di fronte alla costa, in mattinata dovrebbero entrare e transitare sulle aree interne nel pomeriggio, l’allerta gialla rimane per ora fino alle 20 di oggi». «Il terribile maltempo di queste ore ha messo in grande difficoltà decine di stabilimenti e operatori turistici alberghieri. Situazioni molto complesse da gestire in località affollate da turisti», ha aggiunto.

I nubifragi sono continuati nella notte: un violento temporale si è abbattuto su Arezzo e su tutto il territorio provinciale con grandine e forti raffiche di vento. Il temporale ha provocato allagamenti, distacco di tegole e sradicamento di piante con decine di chiamate ai vigili del fuoco. In Valtiberina distrutti interi campi di tabacco, in Valdichiana pesanti danni ancora da quantificare alle coltivazioni in particolare ai frutteti. Problemi anche nelle province di Empoli, Siena e Lucca.

Emilia-Romagna: continua a piovere

Continua l'ondata di maltempo in Emilia-Romagna con la conferma dell'allerta “gialla” su tutta la regione fino alla mezzanotte di oggi. Intanto, prosegue la stima dei danni e gli interventi da parte dell'agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. I territori più colpiti sono quello ferrarese, modenese e parmense.Rinviata ad inizio della prossima settimana la visita del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, a Bondeno (Ferrara), prevista inizialmente per oggi, per consentire il ripristino delle condizioni di normalità, messe in crisi dalle ulteriori forti piogge di questa notte e questa mattina, che stanno causando altri disagi. Da ore sono al lavoro personale e mezzi dei Comuni e dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.Al tempo stesso, dal punto di vista amministrativo, la Regione è al lavoro per la formalizzazione della dichiarazione dello stato di crisi regionale già nelle prossime ore, e per richiedere lo stato di emergenza nazionale al Governo, assieme alle Regioni Toscana e Liguria, colpite dallo stesso evento calamitoso

Venezia: verifiche al campanile di San Marco

I Vigili del fuoco stanno compiendo alcune verifiche al campanile di San Marco, alla base del quale ieri erano stati notati frammenti di mattoni dopo il fortunale che si è abbattuto nel pomeriggio in città. La Polizia Locale ha delimitato l’area per consentire il sopralluogo dei tecnici dei pompieri. Anche ieri, dopo la scoperta dei frammenti, l’area era stata isolata. Esclusi problemi statici al campanile, tra le ipotesi vi è quella che una delle pareti possa essere stata colpita da uno degli oggetti - sedie, tavolini, suppellettili - sollevati dal forte vento, e che qualche scheggia di mattone possa essere caduta a terra. Ieri sera, il Patriarcato di Venezia, dopo le verifiche tecniche compiute dalla Procuratoria di San Marco, aveva smentito la caduta di frammenti dal campanile a seguito degli eventi meteorologici.