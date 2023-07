Mamacrowd, raccolta oltre 14 milioni nel primo semestre in crescita del 54%

2' di lettura

Mamacrowd, piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding, ha raccolto nel primo semestre del 2023 oltre 14 milioni in crescita del 54% rispetto allo stesso semestre del 2022, da oltre 2.300 investitori.

Le exit

Il periodo ha visto anche le prime due exit immobiliari con G311 e Milano 1040. Entrambe le società hanno, infatti, portato a termine i progetti vendendo tutti gli appartamenti e sono state messe in liquidazione come avviene per ogni progetto immobiliare al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Gli investitori che avevano scelto questi progetti hanno così ricevuto il rimborso del capitale e i rendimenti prospettati nel momento della sottoscrizione.

Un semestre difficile

«Nonostante il settore a livello nazionale stia registrando una flessione, siamo soddisfatti di questo avvio di anno che conferma la continua crescita di Mamacrowd su più fronti: non solo il numero degli investitori e quindi gli investimenti sono in aumento, ma anche il segmento immobiliare, lanciato da poco, si sta affermando tra gli asset più interessanti per la nostra community» commenta Dario Giudici, ceo di Mamacrowd, aggiungendo: «Nei prossimi sei mesi continueremo a lavorare, da un lato, per offrire al mercato investimenti alternativi meritevoli e, dall'altro, per offrire agli imprenditori accesso ai capitali contribuendo così alla crescita dell'economia reale del Paese».

Partnership con Elite

Mamacrowd, infatti, per dare la possibilità alle pmi di accedere a ulteriori capitali privati e pubblici, ha recentemente stretto una partnership con Elite, l'ecosistema lanciato da Borsa Italiana e parte del Gruppo Euronext. Mamacrowd, prima piattaforma di equity crowdfunding a far parte di questo network, permette così una più rapida risposta alle esigenze delle società Elite che hanno interesse ad approfondire lo strumento dell'equity crowdfunding per finanziare i propri piani di sviluppo.