“Mamma mia !”: è in tournée il celebre musical con le canzoni degli Abba

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il celebre musical con le canzoni degli Abba, prodotto dal Teatro Sistina di Roma, dove ha riscosso grande successo, è in tournée in numerose località di mare e non. E' la prima versione tutta italiana, premiata con il Premio Internazionale Flaiano nel 2018. I grandi festival estivi europei prendono il via uno dopo l'altro: è la volta della musica sinfonica con i Proms, a Londra; e della musica da camera a Verbier, in Svizzera.



Mamma mia ! in tournéeIl celebre musical con le canzoni degli Abba, prodotto dal Teatro Sistina di Roma, è in tournée quest'estate, in traduzione italiana. Con gli stessi attori delle recite romane dello scorso inverno, Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz e Sabrina Marciano, l'orchestra dal vivo. Il 10 al Castello Scaligero di Villafranca (VR), il 12 in Piazza Castello a Marostica (VI), il 16-17 in Piazza Grande a Palmanova (UD), il 23 all' Arena Gigli di Porto Recanati (MC), il 27 nel Piazzale Europa di Rosolina Mare (RO), il 30-31 al Teatro Grande di Marina di Pietrasanta (LU), il 6-7 agosto in Piazza Libertini a Lecce, il 13 agosto all'Arena Virgilio di Gaeta.

Loading...

Londra

Il 15 alla Royal Albert Hall al via il celebre festival di musica sinfonica Proms, organizzato dalla Bbc, concerti quotidiani fino al 10 settembre. Proms deriva da Promenade Concerts, perché in un paio di settori non ci sono le sedie. Programmi ben scelti e prezzi a partire da 6 sterline (con le quali si può ascoltare ad esempio la Filarmonica di Berlino). Tra i primi concerti il 17 la voce di Cynthia Erivo, con la Bbc Concert Orchestra, in un omaggio a Nina Simone, Shirley Bassey, Billie Holiday e Gladys Knight.

Verbier

Dal 15 al 31 il celebre festival di musica da camera e sinfonica, cui si uniscono due recite d'opera in forma di concerto. Tra i numerosi concerti da segnalare, quello del 21 che segna una rara unione, fra due pianisti come Daniil Trifonov e Martha Argerich. Nella prima parte si ascolterà Trifonov nella Sonata n. 3 di Szimanowski, in “Pour le piano” di Debussy, e in Sarcasmes di Prokofiev. Nella seconda parte, a due pianoforti con la Argerich, si ascolteranno le Danze Sinfoniche di Rachmaninov.