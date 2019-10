Mamme in studio con il bonus baby sitter di Flavia Landolfi

Formazione, internazionalizzazione e sostegno alla genitorialità con il rimborso delle spese per il baby sitting. Sono tutti declinati al mondo delle professioni i bandi di Toscana, Umbria e Friuli Venezia Giulia che aprono opportunità per la costruzione, sviluppo e gestione del proprio profilo professionale. Con un occhio di riguardo alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di madri e padri. È il caso del Friuli Venezia Giulia, che sul fronte del sostegno alla maternità delle professioniste sta facendo scuola.

Conciliazione vita-lavoro

È in dirittura di arrivo un nuovo regolamento, approvato dalla Giunta regionale l’11 ottobre, che estende e potenzia le misure a sostegno delle mamme già in vigore dal 2013. La nuova disciplina destinerà 157mila euro per il triennio 2019-2021 agli interventi di conciliazione tra famiglia e lavoro. Debutta per la prima volta un contributo per i servizi di baby sitting per i figli fino a tre anni o fino a otto anni, se si tratta di bambini con handicap grave.

Spariscono poi i limiti di accesso per età e per Isee: i contributi per le sostituzioni e collaborazioni in studio saranno modulati in base al reddito netto professionale. Inoltre, entrano nella platea dei beneficiari anche le professioni non ordinistiche.

I contributi regionali andranno a coprire parzialmente le spese per la sostituzione in studio, o anche per una mera collaborazione, nel periodo antecedente o immediatamente successivo alla nascita di un figlio. Introducendo anche la possibilità di anticipare al mese antecedente alla data presunta del parto il rapporto di sostituzione o collaborazione - spiegano in Regione - si dà al professionista l’opportunità di affidare per tempo l’attività dello studio e la gestione dei clienti ad altro professionista per assicurare la continuità professionale dello studio. Con un bonus a chi si avvale per le sostituzioni di professionisti giovani: qui l’intensità dei contributi può arrivare anche all’80% dei costi sostenuti, senza limiti reddituali.