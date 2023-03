Manager Anastasio lascia, aveva copiato le parole di Mussolini sul delitto Matteotti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente della società 3-I, Claudio Anastasio, si è dimesso. Si apprende da fonti di governo. Secondo La Repubblica, Anastasio aveva inviato ai componenti del Cda della società pubblica che gestisce i sistemi software di Inail, Inps e Istat, una mail con una citazione esplicita del discorso di Benito Mussolini del gennaio del 1925, con cui il capo del fascismo rivendicava la responsabilità politica del delitto Matteotti. Un’orazione considerata dagli storici come l’inizio alla dittatura. Nero su bianco in una mail che, dopo la rivelazione, ha scatenato immediate polemiche e richieste di dimissioni delle opposizioni.

Le dimissioni immediate

Ma non è servizio attendere molto. Anastasio ha inviato di primo mattino una mail all’azienda pubblica che guidava nella quale il manager nominato dal governo Meloni ha fatto dunque un passo indietro .

Mancini (Pd): governo revochi nomina



Le reazioni delle opposizioni erano state molto dure. «L’uso della rivendicazione dell’omicidio Matteotti è vomitevole, il governo revochi subito la nomina di Anastasio alla guida della società pubblica 3-I». ha affermato il deputato del Pd, Claudio Mancini. «Il governo spieghi in Parlamento perchè è stato nominato e quali interessi muovono una lettera di minacce così esplicita ai componenti del Cda», aggiunge Mancini.

Malpezzi: ecco classe dirigente destra



«Un manager, Claudio Anastasio, scelto dal governo Meloni scrive al CdA della sua azienda usando le stesse parole pronunciate da Mussolini per giustificare l’assassinio di Matteotti. Questa è la cifra della classe dirigente scelta dalla destra. È una vergogna» ribadisce la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.

Bonelli: Meloni pretenda dimissioni



«Le parole del presidente Claudio Anastasio che - come riportato da Repubblica - ha inviato via mail al consiglio di amministrazione della societá pubblica che controlla il software di Inail, Inps e Istat, citando le parole di Benito Mussolini in occasione del dibattito alla Camera dei deputati dopo il delitto Matteotti, sono gravissime. Giorgia Meloni dovrebbe sapere che Matteotti fu rapito e ucciso dal regime fascista proprio perché denunciava le violenze di Mussolini in italia, quindi pretenda e ottenga le dimissioni immediate di Anastasio dal suo ruolo» afferma il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.