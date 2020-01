Manager attenti! Due lavoratori su tre si fidano più dei robot che delle persone

Se la crescente adozione dell’intelligenza artificiale ha un diretto effetto sul ruolo tradizionale dei team Hr e dell’Hr manager stesso, vi sono ulteriori conseguenze anche sorprendenti. Il 64% delle persone, evidenzia in proposito lo studio, si fiderebbe infatti più di un robot che del proprio manager e la metà del campione di lavoratori intervistati si è rivolta a un robot invece che al proprio responsabile per una consulenza.

A dimostrarsi più fiduciosi verso la tecnologia sono ancora una volta gli addetti delle aziende di India (nell’89% dei casi) e Cina (nell’88%), seguiti nell’ordine da Singapore, Brasile, Giappone ed Emirati Arabi Uniti. Alla domanda su quale compito i robot possono fare meglio dei loro manager, gli intervistati hanno elencato la capacità di fornire informazioni imparziali (26%), di rispettare i programmi di lavoro (34%) e di gestire i budget (26%). Per contro, ai manager in carne ed ossa viene riconosciuta maggiore affidabilità nel comprendere i loro sentimenti (voce citata nel 45% dei casi), gestirne la formazione (33%) e nel creare una cultura del lavoro (29%).

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale sul lavoro, questo l’assunto finale della ricerca, è solo a uno stato iniziale e per sfruttarne le potenzialità le aziende devono concentrarsi sulla sua semplificazione e sulla sua sicurezza, collaborando con il dipartimento Hr per personalizzarne l’implementazione sul posto di lavoro, perché il rischio di perdere terreno è consistente. I dati, in tal senso, parlano chiaro: il 76% dei lavoratori (e l’81% dei responsabili delle risorse umane) trova infatti difficile tenere il passo con i cambiamenti tecnologici nello svolgimento della propria professione e uno su tre, per interagire in modo semplice con l’intelligenza artificiale, richiede una migliore interfaccia utente e una formazione ad hoc sulle procedure. Sicurezza e privacy, in un terzo dei casi, sono invece le principali preoccupazioni che impediscono ai lavoratori di utilizzare l’AI a scopi professionali e tale problema è sentito soprattutto dai nativi digitali della Generazione Z e dai Millennials.