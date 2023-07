Manager e imprese innovatrici sanno superare l’incerta congiuntura attuale

La fotografia più problematica è rappresentata dalle previsioni sugli investimenti, in calo per il secondo trimestre consecutivo e posizionate ad un valore di 25 punti. Il ruolo della politica monetaria è, in questo contesto, dirimente. L’ultimo – ennesimo – rialzo dei tassi ha portato il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali al 4% – ed era 0% un anno fa. Vale la pena riflettere sul fatto che questa stretta monetaria senza precedenti ha avuto effetti veramente contenuti sulle dinamiche inflattive. Come detto da più parti – e dalla stessa Bce! – le dinamiche alla base dell’inflazione sono di natura esogena e non controllabile attraverso la manipolazione dei tassi d’interesse: il prezzo dei beni energetici e quella che è stata definita greedflation. Questa è causata – per usare le parole della presidente Lagarde – «dalle imprese che sono state in grado di aumentare i propri

margini di profitto grazie allo squilibrio tra domanda e offerta e all’incertezza creata da un’inflazione elevata e volatile».

L’aumento vertiginoso dei tassi si è quasi immediatamente riflesso sui prestiti erogati alle imprese: il tasso d’interesse medio dei prestiti è passato dal 1,2291 di aprile 2022 al 4,5218 di aprile 2022, generando una riduzione dell’1,9% dei prestiti erogati.

Il clima d’incertezza che permea il tessuto economico italiano ed europeo non è sicuramente il contesto più favorevole per guardare con ottimismo al futuro. Concludo, però, citando nuovamente i dati con cui ho aperto: ad ottobre, 2022 avremmo dovuto chiudere l’anno in corso con un Pil in calo dell0 0,2%, mentre ad oggi stimiamo di crescere dell’1,2%. Nelle difficoltà riusciamo a vedere le vie d’uscita, e questo è indubbiamente uno dei nostri maggiori punti di forza. Evviva i «perma-innovatori» e «perma-ottimisti» imprenditori e manager italiani.

