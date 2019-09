Manager russo arrestato a Napoli su mandato Usa. Putin: «È concorrenza sleale»

1' di lettura

Un alto dirigente della Odk, una società statale russa che produce motori, è stato fermato a Napoli su richiesta degli Usa che lo accusano di «spionaggio economico», secondo quanto riportano i media russi. Aleksandr Korshunov, 57 anni, secondo il quotidiano Vedomosti è accusato di essersi appropriato illegalmente di documenti della General Electric e di informazioni protette da proprietà intellettuale in modo da utilizzarli per il programma russo Pd-14 per lo sviluppo di un

motore per i nuovi aerei civili Ms-21.

Secondo il ministero degli Esteri russo, citato dall’agenzia Interfax, Korshunov sarebbe stato fermato il 30 agosto all’aeroporto di Napoli. «L’ambasciata russa - riferisce il dicastero - è in contatto permanente con le autorità italiane e sta continuando a esaminare la situazione». Una fonte all’Odk citata dal quotidiano Vedomosti sostiene che Korshunov fosse arrivato in Italia in vacanza con la moglie.

Sulla vicenda si è addirittura pronunciato il presidente russo Vladimir Putin: «In questa situazione abbiamo chiaramente dei tentativi di concorrenza sleale. Questo non rende migliori le relazioni» tra Russia e Usa, ha dichiarato nel corso del forum economico orientale di Vladivostok.

Al personale dell’ambasciata russa in Italia è stato concesso l’accesso consolare a Korshunov, secondo quanto fa sapere il ministero degli Esteri russo citato dalla Tass. «Il personale dell’ambasciata è immediatamente partito per Napoli per difendere i diritti legali del cittadino russo e gli è stato concesso l'accesso consolare per vederlo. Sta ricevendo tutto

l’aiuto necessario e l’assistenza legale», ha detto il ministero. «L’ambasciata è costantemente in contatto con la pertinente agenzia italiana, la situazione continua a essere studiata», ha sottolineato il ministero.