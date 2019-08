Manca lo stato nella svolta etica di wall street di Gianni Toniolo

Ray Dalio (Imagoeconomica)

«Sono un capitalista, ma anch’io credo che il capitalismo sia ammalato», lo dice Ray Dalio, capo di Bridgewater, uno degli hedge funds americani di maggiore successo. È dagli anni Trenta che non si sentivano giudizi tanto severi da parte di esponenti della finanza statunitense.

Lunedì scorso, la Business Roundtable, che riunisce quasi 200 tra i principali capi azienda statunitensi, ha diffuso una dichiarazione dal titolo «Lo scopo dell’impresa» alla quale hanno dato, insolitamente, grande rilievo i media internazionali e italiani, definendola rivoluzionaria. La ragione è semplice: nell’ultimo quarto di secolo la stessa Roundtable ha sempre affermato che lo scopo dell’impresa era soddisfare unicamente i propri azionisti, massimizzando il profitto. L’idea, sostenuta da buona parte della teoria economica, era che attraverso la “creazione di valore” l’impresa svolgesse il proprio unico compito sociale, quello di aumentare la ricchezza, lasciando ad altri attori e istituzioni il compito di distribuirla, purché in modo da non intralciarne la crescita.

La dichiarazione odierna è rivoluzionaria perché afferma che la creazione di valore per gli azionisti non è più la principale priorità dell’impresa la quale deve invece focalizzare la propria attenzione sulla promozione di un’«economia che serva tutti gli americani». Un mese fa, in vista del G7 di Biarritz, anche Medef, la federazione degli imprenditori francesi, aveva promosso un documento congiunto dei rappresentanti delle imprese e dei lavoratori dei sette Paesi affermando che «l’economia globale non può essere sostenibile se esclude dai benefici della crescita una larga parte della popolazione».

Si tratta di idee che, in varie forme, sono intrinseche alla cultura delle socialdemocrazie europee, dell’economia sociale di mercato, della dottrina sociale della Chiesa cattolica. La novità sta nel fatto che esse emergano oggi nel cuore stesso del capitalismo organizzato.

John Maynard Keynes arrivò a definire il capitalismo come «moralmente ripugnante». Eppure contribuì come pochi altri al pensiero che salvò quello stesso capitalismo dalla rovina degli anni Trenta. Non fu una contraddizione. Il capitalismo è stato ed è il solo sistema in grado di fare crescere rapidamente la produzione di beni e servizi, soprattutto stimolando l’invenzione, l’innovazione, il progresso tecnico. Lasciato a se stesso si è però dimostrato incapace di diffondere equamente i benefici della crescita. L’eredità degli anni 30 e della guerra consistette nel creare un capitalismo regolato e uno stato sociale che ambiva a offrire a tutti i cittadini i benefici della pensione, dei sussidi alla disoccupazione, della sanità e dell’istruzione gratuite. Keynes e William Beveridge, seppure entrambi non ben compresi e infine traditi, ispirarono la rinascita dell’economia europea nei “trenta (anni) gloriosi” seguiti al conflitto mondiale.