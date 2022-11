Mancano ancora i chip: Toyota costretta a tagliare la produzione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non è ancora finita. Anzi, la carenza di seminconduttori continua a mordere con una certa forza soprattutto il settore dell’automotive. E a farne le spese, stavolta, è stata Toyota. La casa automobilistica giapponese è stata costretta a rivedere al ribasso la produzione globale di circa mezzo milione di veicoli per l’anno fiscale in corso. Una situazione aggravata anche dall’aumento dei costi per le materie prime.

Una decisione, questa, che si accompagna con numeri trimestrali abbastanza pesanti, ...