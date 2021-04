«Mancano i componenti, filiere ferme»

3' di lettura

Le imprese venete sono pronte a far ripartire l’export, ma un fattore rischia di bloccare la ripresa: gli approvvigionamenti di materie prime dai Paesi del Sud Est asiatico.

Il tanto atteso rimbalzo dell’economia dopo il crollo legato alla pandemia è minacciato dalla carenza di componenti. Una emergenza trasversale a diversi settori, dal legno arredo alle costruzioni fino ai macchinari industriali.

L’allarme parte da Unioncamere Veneto che, analizzando i dati Istat, calcola che il 2020 si chiuda con una perdita di fatturato estero di oltre 5,3 miliardi di euro rispetto all’anno precedente. Un segnale di come la pandemia abbia duramente compromesso le vendite globali delle imprese venete: i ricavi internazionali nel 2019 avevano raggiunto il valore record di 65 miliardi di euro, nel 2020 il dato è arretrato sotto il 60 miliardi, in calo dell’8,2% su base annua, flessione leggermente meno marcata rispetto alla media nazionale (-9,7%). Facendo un confronto, si tratta comunque di un calo più limitato di quello registrato nell’anno della crisi finanziaria mondiale del 2009 (-21,5%), «a riprova della forte vocazione internazionale dell’industria veneta e della solidità delle imprese anche in un momento così complesso», si legge nello studio.

E le ultime previsioni di Prometeia vedono per il Veneto un rimbalzo delle esportazioni di beni quest’anno del +6,7% grazie al traino dai Paesi extra-Ue. Ecco perché preoccupa la carenza dei rifornimenti che il blocco di Suez ha solo aggravato: «È un fattore latente che rischia di bloccare la ripresa delle nostre aziende anche in termini di export. Infatti Cina e Sud-Est asiatico stanno correndo più di noi, e hanno tutto l’interesse a favorire, nelle forniture, le loro aziende, piuttosto che farle arrivare a noi - dice il presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza. Sono diverse le aziende che mi segnalano difficoltà di approvvigionamento. È un tema di politica industriale da gestire a livello europeo: bisogna ridurre la nostra dipendenza economica dalla Cina e attuare un piano di rientro, possibilmente in Italia o almeno in Unione europea, di produzioni strategiche». Per il presidente di Ance Veneto, Paolo Ghiotti, «sono rincari a valori inaccettabili che creano grosse difficoltà perché hanno decorrenza istantanea e incidono sui preventivi già fatti senza alcuna possibilità di revisione».

Qualche esempio solo per il settore edile con le percentuali di incremento medio dei costi di alcuni materiali: legno (+35%), calcestruzzo (+10%), ferro (+25%), polimeri (+25%), guaine e rame (+10%), pvc/xps/polistirolo (+23%), guanti monouso (+ 30%), La stessa preoccupazione è stata rilanciata dal presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, che ha spiegato come diverse imprese, dall’elettrodomestico al legno arredo, abbiano dovuto rallentare o addirittura prevedere settimane di cassa integrazione per la mancata disponibilità di componenti.