Mancano legno e resina per costruire gli yacht

Mancano dal legno alla resina ai componenti elettronici. Nemmeno il mondo della nautica, che ha appena chiuso un anno di crescita a doppia cifra, con orderbook da record, è immune dalla tempesta perfetta che somma aumento dei costi e tempi lunghissimi per avere i materiali e pezzi per le costruzioni di yacht, megayacht e barche a vela.

«La catena che arriva dal Far East sta un po’ rallentando le consegne di tutto quello che è elettronica e in parte motoristica, che è molto elettronizzata. Le materie prime, vetroresina, resina e lagnami sono tutte in ritardo di consegna per via dei magazzini che erano vuoti con la crisi Covid e non sono stati adeguatamente approvvigionati, per cui ora ci ritroviamo in una situazione in cui abbiamo consumato tutto quanto c’era in magazzino e subiamo nuovamente un rallentamento negli approvvigionamenti». Barbara Amerio, ceo del gruppo di famiglia Permare e presidente della sezione superyacht di Confindustria nautica nonché degli industriali di Imperia, avverte che la situzione è difficile.

«La cosa più eclatante sono i rincari dei prezzi – dice - che paghiamo noi come cantieri in quanto magari abbiamo già prezzi chiusi con i clienti. Quindi ci tocca assorbirli totalmente. E a volte sono anche abbastanza ingiustificati, non spiegabili per tutti i materiali. Li stiamo monitorando anche come filiera e associazione perché non diventi un problema da affrontare nei prossimi anni, quando ci saranno ancora le consegne delle barche già vendute con i contratti già firmati e chiusi».

C’è preoccupazione anche per la difficoltà ad avere in cantiere i materiali per la costruzione degli yacht, con il rischio di un effetto a catena. «Ci rallenta le consegne. Ma speriamo che i ritardi poi vengano compressi se non annullati - auspica Amerio - è un problema di organizzazione della filiera».