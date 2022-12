Mancano petroliere: ecco perché tornano le navi rottame (e vola il prezzo dei noli)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non solo petroliere fantasma, ma petroliere rottame: navi insicure, destinate alla demolizione, che invece a centinaia vengono mantenute in servizio: gestite da armatori spregiudicati, che si accontentano di coperture assicurative dubbie se non inesistenti, e impiegate anche in aree ad alto rischio di incidenti. Come sulle rotte che si insinuano tra i ghiacci dell’Artico, dove un naufragio comporterebbe danni ambientali difficili da arginare.

Embargo ed effetti collaterali

È uno dei tanti effetti collaterali dell’embargo europeo...