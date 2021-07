Cambia ancora il 110 per cento: sismabonus acquisti, i mesi per rivendere diventano trenta

3' di lettura

Sismabonus acquisti con 30 mesi per effettuare la vendita. Cila in variante a fine lavori, per risolvere eventuali problemi procedurali. E approccio soft sulle irregolarità, che non dovranno travolgere tutta l’agevolazione. Ma anche semplificazioni su distanze, agevolazione prima casa, interventi sulle parti strutturali.

Il pacchetto di modifiche alle norme sul superbonus, inserito nella legge di conversione del decreto Semplificazioni dalle commissioni Affari costituzionali e Ambiente di Montecitorio...