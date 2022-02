Le scadenze fiscali e previdenziali dal 7 al 20 febbraio

Ascolta la versione audio dell'articolo

18' di lettura

10 febbraio 2022

Bollo assegni circolari, pagamento virtuale

Le banche e gli istituti autorizzati ad emettere assegni circolari devono effettuare entro oggi il pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari in circolazione alla fine del quarto trimestre 2021, dovuta in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2022.

Modalità di versamento: con il Modello F24 direttamente o tramite intermediario abilitato (codici...