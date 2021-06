Mancata collaborazione nelle indagini Istat, ecco perché scattano le multe per amministrazioni, imprese e famiglie

3' di lettura

Un obbligo di rispondere a indagini statistiche in vigore da più di trent’anni. Un pacchetto di sanzioni che, se non dovesse delinearsi una sanatoria, potrebbe gravare sulle spalle di oltre 2mila imprese e 300 istituzioni, già alle prese con le difficoltà connesse all’emergenza coronavirus. Il “dettaglio” è tra le righe dell’intervento che Francesco Maria Chelli, direttore del dipartimento per la produzione statistica dell’Istat ha effettuato davanti alla commissione Bilancio della Camera, che sta esaminando il decreto Sostegni bis in prima lettura.

Senza sanatoria in arrivo sanzioni per 2.300 imprese e 330 istituzioni

«Si coglie l’occasione per segnalare a codesta Commissione - ha affermato il rappresentante dell’ente statistico durante l’audizione - come già rappresentato in altre sedi istituzionali che l’Istat, in assenza di provvedimenti normativi che consentano una sanatoria, si accinge ad applicare sanzioni nei confronti di circa 2.300 imprese e 330 istituzioni per violazione dell’obbligo di risposta a rilevazioni statistiche. L’importo di ciascuna sanzione ammonta a 1.032 euro». Non solo: «Le sanzioni derivano da mancate risposte a indagini del 2019 e del 2020 e sono state finora sospese per effetto dei provvedimenti sull’emergenza adottati nel corso del 2020».

L’auspicio dell’Istat

È quindi proprio l’Istat a chiedere che si faccia qualcosa. «Si auspica - ha osservato Chelli - che questa istanza venga presa in considerazione in sede di conversione del decreto in discussione prevedendo, in analogia ad altre situazioni, la sospensione della applicazione di tali sanzioni e/o la cancellazione delle stesse soprattutto se riferite ad anni pregressi». Non solo: Chelli ha aggiunto che « non vi sarebbero oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto le minori entrate sarebbero coperte dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione libero dell'Istituto Nazionale di Statistica».

Obbligo di risposta previsto da una norma di oltre 30 anni fa

L’obbligo di risposta è previsto da una norma di 32 anni fa. Si tratta di un decreto legislativo (322/1989). Tutte le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale. Sono obbligati anche i privati (imprese e famiglie), anche se solo per quelle rilevazioni indicate in un elenco allegato al Programma statistico nazionale. Non rientrano nell’obbligo di fornire dati statistici i dati personali.

Le sanzioni amministrative per chi non collabora

Chi non fornisce i dati, o li fornisce volutamente sbagliati o incompleti, deve pagare una sanzione amministrativa pecuniaria «a) nella misura minima - si legge all’articolo 11 del decreto legislativo - di lire quattrocentomila (circa 206 euro ndr) e massima di lire quattro milioni (circa 2mila euro, ndr) per le violazioni da parte di persone fisiche; b) nella misura minima di lire un milione (circa 516 euro, ndr) e massima di lire dieci milioni (circa 5.100 euro, ndr) per le violazioni da parte di enti e società».